Белый дом начал внутреннее расследование из-за сообщений СМИ о России и талибах

В США администрация президента начала внутреннее расследование утечки развединформации о якобы сговоре России с талибами, сообщает издание Politico.

По информации издания, был опрошен ряд чиновников, имеющих доступ к данным разведки. В Белом доме круг подозреваемых сузили до менее чем 10 человек, передает РИА «Новости».

Напомним, американское издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

При этом источники NYT в американском разведывательном сообществе заявили, что ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки сочли эти данные информацией «средней надежности».

В Кремле назвали ложью материал о «сговоре». В Белом доме назвали статью безосновательной.