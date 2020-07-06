Индия собралась срочно закупить у России запчасти для военной техники

Индия намерена как можно скорее закупить запчасти для военной техники российского производства, сообщило профильное издание Defense News.

По данным СМИ, представитель министерства обороны Индии заявил о намерении запросить ускоренную поставку запчастей для многоцелевых истребителей Су-30МКИ, подводных лодок класса Kilo (дизель-электрические подлодки проекта 877) и основных боевых танков Т-90С. Также планируется срочно закупить ракеты и боеприпасы для истребителей, танков, боевых кораблей и подводных лодок, передает ТАСС.

Как пишет издание, по словам другого официального представителя минобороны Индии, у правительства есть планы подписать с Россией соглашения стоимостью около 800 млн долларов на закупку вооружений и запасных частей.

Отмечается, что такие решения властей приняты на фоне осложнения отношений между Индией и Китаем.

Ранее стало известно, что Индия одобрила закупку у России 21 истребителя МиГ-29, этот шаг предпринят для укрепления боеспособности военно-воздушных сил страны.

В середине июня в результате столкновения с китайскими военными в долине реки Галван погибли как минимум 20 индийских солдат. Пекин заявил, что индийские военные незаконно пересекли линию фактического контроля и готовили «провокационную атаку».

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