В России создали образовательную программу по изобличению фейков

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4 июля, суббота  |  Последнее обновление — 17:25  |  vz.ru
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США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

США и Великобритания отдавать чужое золото не спешатФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить? Подробности...
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Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам

Если бы не коронавирус, явка на голосовании наверняка оказалась бы еще вышеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Юридически безупречно, полностью безопасно с точки зрения медицинской – и политически убедительно. Так региональные эксперты оценили процедуру и результаты прошедшего в среду голосования по внесению поправок в российскую Конституцию. То, что народ на местах высказался за поправки, признали даже представители оппозиции. Подробности...
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Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

Внешнеполитическое руководство СССР настойчиво искало возможности избежать войныФото: Общественное достояние
Еще одной ступенькой, приблизившей большую войну в Европе, стало до сих пор малоизвестное соглашение между Германией и Румынией. Кроме того, даже весной 1939 года сохранялся шанс, что Польша изменит свою позицию и будет сотрудничать с державами, противостоящими Гитлеру. Что писали об этом в своих шифровках советские дипломаты? Подробности...
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Зачем Америка ссорится с Россией в Афганистане

Россия больше заинтересована в том, чтобы американцы оставались в Афганистане, а не уходили из негоФото: REUTERS/Baz Ratner
В США вновь заговорили о расширении санкций против России. На этот раз – из-за якобы сговора с талибами, которые на деньги Москвы убивают американских военных и способствуют выводу войск коалиции из Афганистана. Однако, по мнению экспертов, Афганистан – чуть ли не единственный регион, где интересы России и США более-менее совпадают. Кого этот факт не устраивает? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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У фашизма либеральные корни, у либерализма – фашистские

Андрей Бабицкий, журналист
Сущностная близость фашизма к либерализму станет очевидной в период установления профашистских военных диктатур в Индонезии, Аргентине, Бразилии, Чили, Уругвае, на Филиппинах. Подробности...
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Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Американская игра на обострение обусловлена не только жесткими сроками – время играет на руку Газпрому и другим акционерам трубопроводного проекта – но и пониманием того, что возможности ЕС для адекватного ответа США крайне ограниченны. В этой патовой ситуации у Брюсселя и стоящего за ним Берлина есть только один выбор – идти на сближение с Москвой. Подробности...
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Когда говорит травма, разум молчит

Алексей Алешковский, сценарист
Мы можем или воевать, или договариваться: третьего не дано. Признание за другими таких же прав и свобод не означает их победы над вами, оно означает вашу победу над самим собой. Подробности...
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              В России создали образовательную программу по изобличению фейков

              4 июля 2020, 17:01

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              Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыла новую образовательную онлайн-программы «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации», участников которой научат отличать фейки.

              Первыми участниками программы станут победители и финалисты трех сезонов конкурса управленцев «Лидеры России», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Обучение заочное (с использованием современных образовательных технологий) и будет проходить в период с 27 июля по 4 декабря 2020 года.

              В рамках программы слушатели узнают о критериях оценки правдивости информации и способах выявления фейковых новостей, приемах, которые позволят избежать когнитивных ошибок и рационально воспринимать получаемую информацию.

              Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко в своем обращении к слушателям на онлайн-церемонии открытия программы отметил: «Пожалуй, главное конкурентное преимущество управленца и обязательное требование – учиться. Мне кажется, программа «Право знать», которую подготовила Мастерская управления «Сенеж» – это очень интересная возможность для кого-то расширить имеющиеся профессиональные знания, а для кого-то сделать шаг в новую отрасль знаний».

              Он напомнил, что еще в 2016 году Экономический Форум в Давосе отнес критическое мышление к десяти ключевым компетенциям, которыми должен обладать любой топ-менеджер. При этом он обратил внимание, что в этом рейтинге критическое мышление находится на втором месте. Также он отметил, что в 2016 году Оксфордский словарь английского языка назвал понятие «постправда» словом года.

              «В фильме «Брат 2» была знаменитая фраза «В чем сила брат?» и очень важный и точный ответ «Я думаю сила в правде. За кем правда – тот и сильнее». Много всего меняется в мире, появляются новые технологии, появляются технологии манипуляции. Большое сообщество людей – обманывать невозможно, максимум один раз, больше они этого никогда не простят. Люди чувствуют правду, особенно у нас в стране. В России – внутренняя мудрость людей позволяет чувствовать правду. В период эпидемии наша страна показала морально-нравственное лидерство. На самом старте эпидемии Россия заняла ценностную позицию при выборе, что спасать: жизни или экономику. Президент России тогда отметил, что нет ничего важнее, чем жизни людей. И под это была выстроена вся антикризисная программа действий, социальные выплаты, развертывание системы здравоохранения», – отметил Сергей Кириенко.

              Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации подчеркнул необходимость критического осмысления для каждого управленца.

              «Раз правда так важна – ей всегда будут манипулировать. Научиться, как уметь отличать правду от неправды, становится критически важным для любого управленца. По мере того, как развивается мир, он все больше становится виртуальным. Все больше видов деятельности успешно реализуется в интернет пространстве. Это открывает большие возможности, но и создает дополнительные риски. Ранее, в оффлайн управлении, все можно было проверить вручную. В сегодняшней жизни управленца это часто невозможно, потому что объекты управления разбросаны далеко, пространство управления колоссально, очень много из него связано с онлайн взаимодействием, в котором «руками» не проверишь. Это означает, что большой вызов для каждого управленца – уметь и в таком мире, с сегодняшними скоростями получения информации, ее анализировать, обрабатывать, принимать правильные решения. От этого зависит эффективность управленцев, от этого зависит репутация, так как лидерам доверяют. Это высочайшая ответственность для каждого из вас», – сказал Сергей Кириенко.

              Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что сейчас фейки касаются не только сферы политики. Они давно вошли в повседневную жизнь каждого человека – через тревожные слухи и домыслы, ложь в родительских школьных чатах, попытки мошенников получить доступ к конфиденциальной информации и так далее.

              «Современному лидеру для принятия решений нужны определенные компетенции. Одна из них – умение отделить ложную, не подкрепленную ничем информацию, от фактов. Эта компетенция становится конкурентным преимуществом. Именно этим «Лидеры России» займутся во время образовательного курса «Право знать». Они будут прокачивать свое критическое мышление и учиться правильно разделять информационные потоки на откровенно ложные и достоверные – те, что можно проверить и подкрепить фактами», – сказал Алексей Комиссаров.

              Он добавил, что кроме лекций и вебинаров, слушателей ждет практика, а в конце модуля представление своих работ.

              По словам проректора по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Марии Афониной, в будущем планируется сделать видеокурс на основе выступлений экспертов образовательной программы и выложить его в открытый доступ на платформе «Россия – страна возможностей».

              «Барьером для фейков является критическое мышление – оно названо компетенцией XXI века. Его смысл и его возможности – распознавать дезинформацию. Это умение в себе сложно развить, но можно. И наша новая программа так и называется: «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации». Мы хотим научить как можно больше людей анализировать информацию, выявлять фейки и недостоверную информацию – «постправду». Столь важную и сложную задачу мы попытались решить вместе с нашими партнерами компанией EVERYCO. Первыми участниками программы становятся победители и финалисты конкурса «Лидеры России». Впоследствии мы планируем расширить аудиторию нашей программы – предполагается, что ее сокращенная версия будет доступна на нашей цифровой платформе», – отметила Мария Афонина.

              Один из первых советов, как спокойно реагировать на большой поток фейковой информации дала участникам церемонии открытия программы Екатерина Митягина, победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России», профессор, доктор социологических наук, проректор по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета. Она руководит региональными проектами консорциума исследователей больших данных и лабораторией, которая в том числе занимается анализом и исследованием фейковых новостей. Во время пандемии Екатерина проводила целое исследование по массовой «инфодемии».

              «Слово «инфодемия» – это неологизм, обозначающий масштабное психологическое информационное давление на людей, а также распространение паники среди населения, спровоцированной большим потоком информации, в том числе недостоверной информации по какой-либо проблеме. Что делать человеку в такой ситуации? Сейчас распространено такое понятие как «цифровой детокс», когда мы намеренно отказывается от компьютеров, планшетов, интернета для снятия стресса и погружения в творчество и так далее. Попробуйте час пробыть без использования гаджетов или выбрать место в доме, где использование их запрещено», – посоветовала Екатерина Митягина.

              Мастерская управления «Сенеж» создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей». Мастерская призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

              Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент Владимир Путин.


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