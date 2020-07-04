Умер советский фантаст Евгений Войскунский

На 99-м году жизни скончался писатель-фантаст и военный журналист Евгений Войскунский, сообщил Союз писателей Москвы.

«Умер Евгений Львович Войскунский – прозаик, эссеист, журналист, военный журналист, прошедший всю войну от начала и до конца», – говорится в сообщении на сайте союза.

Отмечается, что Войскунский – «кавалер орденов Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Знак Почета». Кроме того, он был лауреатом литературных премий имени Симонова, имени Стругацких, «Венец» и «Аэлита».

Союз писателей «выразил соболезнования сыну и родственникам» Войскунского.