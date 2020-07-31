В Минске завершился многотысячный митинг в поддержку Тихановской

В Минске завершился многотысячный митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По последним данным правозащитников, в парк Дружбы народов на площади Бангалор пришли около 63 тыс. человек, сообщил белорусский интернет-портал Tut.by.

«С 18.00 до 22.00 перед собравшимися выступали представительницы объединенного штаба, родственники политзаключенных – девушка Эдуарда Бабарико Саша Зверева, отец Дмитрия Фурманова, жены Николая Статкевича и Павла Северинца, – режиссер Андрей Курейчик, музыканты», – сообщает Tut.by.

В месте проведения пикета наблюдались серьезные проблемы с мобильным интернетом.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе своего выступления подчеркнула, что идет в президенты ради своего мужа и белорусов и ее главные цели – освобождение политзаключенных, проведение новых честных выборов и референдум о возвращении к Конституции 1994 года.

Ранее в ходе митинга в Минске Тихановская прокомментировала задержание на территории республики россиян, которых обвинили в попытке «дестабилизировать» обстановку.

Кроме того, в четверг Тихановская вызвала действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на дебаты в формате «один на один», которые, по ее задумке, должны пройти на стадионе в Минске.

Напомним, в отношении мужа Светланы Тихановской – блогера Сергея Тихановского – возбуждено уголовное дело по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что у Александра Лукашенко остался последний реальный соперник на выборах. После «удаления с поля» двух главных оппозиционных кандидатов, неожиданной альтернативой Лукашенко стала домохозяйка Светлана Тихановская. В политике она новичок и известна только как супруга популярного блогера.

Газета ВЗГЛЯД также рассказывала о последствиях конфликта с Россией для экономики Белоруссии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД