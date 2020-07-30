В Facebook запустили рекламу с приглашением на протесты в России

В социальной сети Facebook появилась реклама, призывающая пользователей принять участие в несанкционированных акциях протеста в России 1 августа, сообщил первый замглавы комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.

«На 1 августа в целом ряде регионов России планируются несогласованные акции «в поддержку Хабаровска». Казалось бы, «кормите голубей», только порядок не нарушайте. Только вот (как оказалось), нарушают его (и уже, что называется, «в полный рост») наши любимцы – товарищи «оттуда». Проще говоря, все эти (еще раз подчеркну – несанкционированные) мероприятия продвигаются в соцсетях с помощью рекламных инструментов Facebook», – написал Малькевич в Telegram.

В качестве примера он приложил один из скриншотов, на котором запечатлена реклама.

«Что это, если не иновброс и иностранное вмешательство в политическую жизнь России?! Давайте попробуем представить, что было, если бы в США на платформе «Одноклассников» и «ВК» распространялась реклама из серии «Собираемся завтра у Белого дома сказать наше решительное «Нет!»?!», – добавил он.

Малькевич указал, что это не первый факт вмешательства во внутреннюю политику России из-за рубежа. «Пора начать действовать более официально и по их же правилам: повысить штрафы, обязать открыть представительства в России и ограничить рекламные доходы тем, кто нарушает законы в нашей стране», – добавил он.

Ранее в Общественной палате призвали ужесточить регулирование соцсетей. В частности, сообщалось, что социальные сети должны соблюдать российское законодательство, России нужно серьезное регулирование виртуального пространства.