Семья Захарова отреагировала на отказ Ефремова признать вину

Жена брата погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Татьяна Захарова заявила, что семья не хочет опускаться до уровня адвоката актера Эльмана Пашаева и комментировать тот факт, что Ефремов отказался признавать вину.

«Мы ничего не можем на это сказать. Наши интересы представляет адвокат. Мы не будем опускаться до Пашаева, давать какие-то комментарии. Наш адвокат всегда дает исчерпывающие комментарии. Он говорит все, что мы думаем. Мы не принимаем никаких денег. Мы держимся», – передает Рен ТВ ее слова.

На ваш взгляд Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова? Да, в любом случае

Все зависит от суммы компенсации

Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны



Как сообщала газета ВЗГЛЯД, адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что артист заявил о своей невиновности в смертельном ДТП.

Однако позже адвокат опроверг данное заявление. Он утверждает, что был неверно понят.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.

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