Адвокат объяснил слова о непризнании Ефремовым вины

В ходе допроса актера Михаила Ефремова не поднимался вопрос о признании им вины в ДТП, сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек», – сказал ТАСС защитник.

Пашаев объяснил РИА «Новости», что желание Ефремова помочь родственникам погибшего не говорит о его виновности.

«С участием его машины произошло ДТП со смертельным исходом. Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чем-либо виноват», – сказал защитник.

Он добавил, что «преждевременно раскрывать линию защиты».

Ранее Пашаев сообщил, что артист заявил о своей невиновности в смертельном ДТП. В пятницу актера отвозили на допрос в ГУ МВД столицы.

Адвокат семьи погибшего водителя Сергея Захарова Александр Добровинский предположил, что, по новой версии защиты артиста, автомобилем могли управлять «сверхчеловеческие силы», а сам артист «находился на заднем сидении».

На ваш взгляд Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова? Да, в любом случае

Все зависит от суммы компенсации

Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны



8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.

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