Ефремов заявил о невиновности в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном ДТП, сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Более подробно ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: «Я хочу возместить», – не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», – цитирует Пашаева «Москва 24».

В деле о смертельной автокатастрофе с участием актера Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший – еще один сын Захарова.

На ваш взгляд Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова? Да, в любом случае

Все зависит от суммы компенсации

Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны



8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.

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