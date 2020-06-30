В деле Ефремова появился новый потерпевший

В деле о смертельной автокатастрофе с участием актера Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший, сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Добавился еще один сын [погибшего Сергея Захарова]. Теперь четверо потерпевших: жена, брат и два сына», – сказал Пашаев РИА «Новости»

Ранее Пашаев заявил, что у Ефремова 25 июня произошел сердечный приступ. Он также заявил, что артист хотел бы «максимально помочь» несовершеннолетним родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова и «готов их даже усыновить». Сын Захарова эмоционально отреагировал на это предложение.

На ваш взгляд Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова? Да, в любом случае

Все зависит от суммы компенсации

Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны



Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.

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