Сын Захарова эмоционально отреагировал на предложение Ефремова об усыновлении

Сын Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прокомментировал готовность артиста «усыновить» осиротевших детей.

«Честно говоря, у меня это не укладывается в голове. Как они себе это представляют? Это заявление для меня лично звучит как оскорбление. А разговоры об этом до суда вообще выглядят как попытка смягчить к себе отношение», – передал RT слова Валерия Захарова адвокат семьи Александр Добровинский.

Добровинский пояснил, что также не понимает, как речь может идти об усыновлении, и отказался «говорить о моральном аспекте данного предположения».

На ваш взгляд Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова? Да, в любом случае

Все зависит от суммы компенсации

Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны



Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист хотел бы «максимально помочь» несовершеннолетним родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова и «готов их даже усыновить».

Совет Федеральной палаты адвокатов обвинял адвокатов Ефремова в разглашении тайны и использовании дела для саморекламы.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.

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