Соловьев дал прогноз, какой приговор вынесут Ефремову

«У меня возникает скромный вопрос: а это инопланетяне накачали Ефремова спиртным и наркотиками, сели за руль его машины и устроили аварию?» – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев в ответ на заявление адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева о невиновности его подзащитного в смертельном ДТП.

«Нам всем, видимо, предлагают дружно сойти с ума и воскликнуть: «Ах, вот оно в чем дело! Ефремов ни в чем не виноват, он просто гениально сыграл пьяного и обдолбанного мерзавца, который совершил аварию со смертельным исходом». Или же наоборот, нам предлагают признать, что он был настолько невменяем, что его нельзя ни в чем обвинять? Что именно хотел сказать своим заявлением господин Пашаев?» – задается вопросом теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. «Что там еще: автомобиль, дорожное покрытие, сильный боковой ветер – все виноваты, кроме Михаила Ефремова – так, что ли?» – иронизирует журналист.

Телеведущий считает, что в данном случае о морально-этической стороне говорить вообще не приходится. «Когда такие граждане, как Ефремов, сперва публично каются и предлагают усыновить детей им убитого человека, а потом заявляют, что его неправильно поняли и покаялся он, оказывается, потому, что это не он, а его автомобиль совершил убийство», – замечает Соловьев.

«Меня интересует другое: а как идет расследование уголовного дела по поводу наркотиков, найденных у актера?» – поинтересовался телеведущий.

По его мнению, подобным заявлениям адвоката Ефремова удивляться не приходится: «Видимо он нашел защитника, который соответствует его представлениям о прекрасном». «Во всяком случае, он делает все, чтобы то, немногое, что оставалось от репутации Михаила Ефремова, было окончательно разрушено», – сказал телеведущий.

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Соловьев считает, что никаких двух мнений по поводу вины актера быть не может. «Езда в нетрезвом виде, смертельное ДТП, хранение наркотиков – все это уголовные преступления», – подчеркивает Соловьев, замечая при этом, что есть влиятельные люди, которые хотели бы декриминализировать употребление наркотиков в России. «Вот и декриминализировались...» – сетует он.

«Каков мой прогноз на исход дела Михаила Ефремова? После приговора по делу Кирилла Серебренникова – видимо, пару лет условно. Это элита – им у нас, видно, можно все», – саркастически замечает телеведущий.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что артист заявил о своей невиновности в смертельном ДТП. Однако позже адвокат опроверг данное заявление. В пятницу Ефремов вызывался на очередной допрос в МВД. «Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек», – сказал защитник.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.

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