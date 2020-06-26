Серебренников остался недоволен приговором

Режиссер Кирилл Серебренников, осужденный в пятницу на три года условно по делу о хищении 129 млн рублей, заявил, что недоволен решением суда.

«Я недоволен», – заявил режиссер после приговора, передает ТАСС.

Адвокат осужденного Дмитрий Харитонов сообщил, что сторона защиты намерена обжаловать решение суда, поскольку считает его «неправосудным». Защита планирует добиться оправдания Серебренникова, приводит его слова РИА «Новости».

Между тем спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что рад такому приговору для Серебренникова.

«Я очень рад тому, что мои коллеги по театральному делу не были взяты под стражу и остались на свободе, что позволяет им вернуться к своим делам. Особо рад я за Софью Михайловну Апфельбаум, которая, с моей точки зрения, сегодня является одним из лучших театральных директоров в Москве», – сказал Швыдкой.

В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к условному сроку наказания по делу о хищении 129 млн рублей. Два других фигуранта дела – Юрий Итин и Алексей Малобродский – тоже приговорены к условным срокам, Софья Апфельбаум оштрафована.

С Серебренникова взыскали 129 млн рублей, Апфельбаум приговорили к штрафу на 100 тыс. рублей и освободили от наказания за истечением срока давности.

Серебренникову также запрещено менять место жительства без уведомления специальных государственных органов, ему необходимо встать на учет по месту жительства.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011–2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия», сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий, содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, как посчитало следствие, было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Фигуранты вину не признали.