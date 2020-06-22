Гособвинение изменило сумму ущерба по делу Серебренникова

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22 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 13:15  |  vz.ru
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Когда россияне смогут отдыхать за границей

Летний отдых за границей в этом году сомнителенФото: Enrique Calvo/Reuters
Ряд популярных у россиян туристических направлений снимают ограничения, вызванные коронавирусом – хотя и не до конца. И хотя МИД по-прежнему не рекомендует выезжать за границу, а авиаперелеты весьма ограничены, многие уже сейчас хотели бы, как это было прежде, провести отпуск за рубежом. Можно ли ожидать, что эта возможность вернется к нам уже этим летом?  Подробности...
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Почему генерал Де Голль стал другом России

Де Голль создал новых французов и новую страну на месте спасенной им старойФото: PA/Reuters
Ровно 80 лет назад Франция подписала позорную капитуляцию перед нацистской Германией. К счастью для нее, нашелся человек, усилиями которого Париж не превратился в захудалую провинцию. Наследники Шарля де Голля не выучили его уроков, но у России нет претензий к генералу – он был великим человеком, политическим гением и другом нашей страны. Подробности...
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Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия

Рынок снайперского оружия в России поддерживают в основном гражданские, а не военные заказчикиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Намерение создать в России снайперскую винтовку с дальностью стрельбы на семь километров вызвало бурную дискуссию у специалистов. Однако не менее интересным представляется другой вопрос: почему вообще Россия в последние годы стала мировым лидером в разработке такого оружия? Как российским оружейным компаниям удается побеждать даже США? Подробности...
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Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку

Саудовские бурильные установки вскоре будут вынуждены простаивать или вовсе закрыватьсяФото: Global Look Press
Ценовая война на мировом рынке нефти, в которую с таким удовольствием ввязалась Саудовская Аравия, начала приносить неожиданные для этой страны плоды. Эр-Рияд затеял ценовую войну для того, чтобы вытеснить и обанкротить конкурентов. В частности – американских сланцевиков и российских нефтяников. В итоге он вытеснил сам себя.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Желающим получить российский трон нужно молча ждать

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никакие Ротшильды не будут вкладывать в Ходорковского миллиард долларов, потому что после обнуления смысл этих инвестиций существенно понизится. И ФСБ не будет бодаться с ГРУ, а вторая башня Кремля с третьей – по той же самой причине – чего бодаться-то, кресло всё равно не освободят. Подробности...

Известность не наделяет дополнительными правами

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наша творческая интеллигенция считает себя выше и лучше остальных не потому, что у нее много денег или власти, а потому, что она искренне полагает себя национальной честью и совестью. Именно отсюда не просто громкая, а отчаянная реакция многих на дело Ефремова. Подробности...
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Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит

Максим Соколов, публицист
Расчет советской дипломатии был на то, что Франция будет сражаться. Может быть не так упорно, как в первую войну, но во всяком случае не разлезется за месяц, как мокрая газета. Но 22 июня 1940 года Франция подписала капитуляцию перед Гитлером. Подробности...
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              Гособвинение изменило сумму ущерба по делу Серебренникова

              22 июня 2020, 12:03

              Текст: Евгения Шестак

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              Гособвинение уменьшило сумму ущерба по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова с 133 млн до почти 129 млн рублей, вину фигурантов дела считают доказанной.

              «Обвинение считает вину всех фигурантов дела доказанной. В то же время сторона обвинения корректирует сумму ущерба с 133 млн 237 тыс. рублей до 128 млн 974 тыс. рублей», – цитирует ТАСС прокурора. 

              Гособвинитель Михаил Резниченко при обобщении доказательств сослался на показания бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. 

              «Фактически, финансирование проекта «Платформа» превышало его реальные потребности, остаток средств обналичивался Масляевой по согласованию с Серебренниковым и продюсерами «Седьмой студии», – заявил прокурор.

              Также Резниченко признал, что часть обналиченных средств тратилась на постановку спектаклей, но большая часть выплачивалась в виде вознаграждения Серебренникову и продюсерам «Седьмой студии» Юрию Итину и Алексею Малобродскому. 

              Ранее третья экспертиза по делу Серебренникова установила, что расходы на реализацию театрального проекта «Платформа» были завышены в 2,5 раза. 

              Напомним, Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа». На данный проект Минкультуры выделило более 214 млн рублей.

              В сентябре 2019 года суд прекратил разбирательство по делу Кирилла Серебренникова, а также отменил режиссеру подписку о невыезде.


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