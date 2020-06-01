Третья экспертиза по делу Серебренникова установила размер возможных хищений

Мещанский суд Москвы огласил выводы третьей комплексной экспертизы по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, согласно которой расходы на реализацию театрального проекта «Платформа» были завышены в 2,5 раза, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей, сообщила адвокат Ирина Поверинова, заявив о намерении защиты оспаривать выводы экспертизы.

«Выводы экспертизы оглашены. Согласно им, расходы на реализацию театрального проекта «Платформа» были завышены, его стоимость оценена приблизительно в 87 млн рублей, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей. Экспертиза, с точки зрения защиты, проведена отвратительно, с многочисленными нарушениями, в ней просто проигнорирован целый ряд мероприятий проекта. Защита намерена оспаривать выводы экспертизы», – передает РИА «Новости» слова Повериновой, напомнившей о том, что следующее заседание по делу назначено на 5 июня.

Суд ранее четыре раза переносил заседание в связи с болезнью участников процесса.

Защита в апреле просила о переносе заседания в связи с карантинными мерами до их полного снятия. Это ходатайство судом было отклонено.

Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа». На данный проект Минкультуры выделило более 214 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2019 года суд прекратил разбирательство по делу Кирилла Серебренникова, а также отменил режиссеру подписку о невыезде.