Суд вернул дело Серебренникова в прокуратуру

Суд прекратил разбирательство по делу Кирилла Серебренникова, а также отменил режиссеру подписку о невыезде.

«С учетом обстоятельств и решения о возврате дела в прокуратуру суд принимает решение об отмене меры пресечения», – сказала судья Ирина Аккуратова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что суд вернул дело в прокуратуру из-за противоречий, которые «препятствуют его рассмотрению по существу и вынесению приговора».

В ходе предыдущего заседания в суд была предоставлена финансовая, оценочная и искусствоведческая экспертиза, которая оценила мероприятия проекта Серебренникова «Платформа» как значительное культурное явление.

Адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что, согласно экспертизе, на «Платформу» было затрачено 216 млн рублей при стоимости 260 млн рублей, режиссер сэкономил, а не украл эти средства.

Напомним, в среду суд предложил вернуть прокурору дело Серебренникова, так как были найдены нарушения.

Напомним, 8 апреля Серебренникова и других фигурантов дела отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа». На данный проект Минкультуры выделило более 214 млн рублей.

Напомним, в среду суд предложил вернуть прокурору дело Серебренникова, так как были найден нарушения.

Напомним, 8 апреля Серебренникова и других фигурантов дела отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа». На данный проект Минкультуры выделило более 214 млн рублей.