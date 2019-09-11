Cуд предложил вернуть дело Серебренникова прокурору

Суд предложил вернуть прокурору дело режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях.

«В связи с нарушениями предлагаю вернуть дело прокурору», – передает РИА «Новости» слова судьи Ирины Аккуратовой.

Тем временем гособвинение выступило против передачи дела в прокуратуру.



«Я не вижу противоречий в предъявленном обвинении», – сказал прокурор, добавив, что собирался поставить под сомнение проведенную экспертизу.



Защита и подсудимые в целом поддержали предложение судьи вернуть дело, но высказывались также предложения об оправдании.

Напомним, 8 апреля Серебренникова и других фигурантов дела отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа». На данный проект Минкультуры выделило более 214 млн рублей.