Вынесен приговор Кириллу Серебренникову

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26 июня, пятница  |  Последнее обновление — 17:39  |  vz.ru
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«Чтобы делать крутые IT-проекты, нужны дорогие мозги»

Налоговые льготы обещают взрывной рост IT-индустрии в РоссииФото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
«Наша конкурентоспособность по отношению к белорусам повысится. Если раньше налогообложение для белорусских IT-компаний было лучше, чем у нас, то сейчас условия по налогам сравнялись», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД генеральный директор компании «Норбит» Антон Чехонин. Он рассказал, как именно снижение налогов изменит положение IT-компаний и куда потекут высвободившиеся деньги. Подробности...
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Трамп поставил крест на обещаниях НАТО Ельцину

Президент Ельцин в 1997 году был очень доволен своей сделкой с генсеком НАТО СоланойФото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС
Спустя 75 лет после войны часть американских войск покидает Германию. Но эти войска – сотни танков, гаубиц и иной техники – США перебрасывают в Польшу, то есть к российским границам. Подобное перемещение живой силы и бронетехники грубо нарушает Основополагающий акт Россия – НАТО, под которым стоит подпись Бориса Ельцина. Впрочем, этот документ вряд ли остановит США от реализации намеченных планов.  Подробности...
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Парад Победы впечатлил россиян двумя вещами

Новейшая система ПВО С-350 «Витязь» впервые показана на параде в МосквеФото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС
Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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США применили в Сирии «летающую мясорубку»

Боевой беспилотник поразил террориста инерционной ракетой с шестью ножамиФото: U.S. Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Пентагон продемонстрировал новейшее достижение в гуманизации методов войны. В провинции Идлиб американцы разрубили на куски главаря местной «Аль-Каиды», причем казнь провел не палач, а выпущенная с беспилотника ракета R9X. Вместо взрывчатки ракета оснащена гигантскими лезвиями. Создать ее приказал еще предыдущий президент США Барак Обама – для минимизации жертв среди мирных жителей. Насколько эффективно такое оружие и нужно ли России создать свой аналог? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Как выглядит дистанционное управление Украиной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На примере Нафтогаза можно на пальцах объяснить, во что именно выливается внешнее управление. Это не просто контроль над «своим сукиным сыном» для реализации геополитических задач метрополии – это реальная, ничем не прикрытая, распродажа страны и ее активов. Подробности...

Тайная память и тайная скорбь

Максим Соколов, публицист
Казалось бы, 22 июня можно сообща помянуть всех жертв войны. После чего вернуться к привычному переругиванию, обличению российского милитаризма, рассказывать, сколь отвратительны российские танки, а также обличать патриотический угар. Но – не получается. Подробности...
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Конституция делает нас менее зависимыми от перемен

Сергей Волобуев, философ, координатор общественного проекта «Гражданский экзамен»
Конституция – не только писаный «общественный договор», но и «генеральный план» государственного строительства. Мы привыкли делить нашу историю по правлениям, обнуляя каждый раз достигнутое. Но это плохая привычка. Подробности...
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    Отправить Ленина на экспорт

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    Как бренды меняются из-за расизма

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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

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      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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              НОВОСТЬ ЧАСА:Вынесен приговор Кириллу Серебренникову
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              Вынесен приговор Кириллу Серебренникову

                 26 июня 2020, 16:42
              Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати  •
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              Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку наказания по делу о хищении 129 млн рублей. Два других фигуранта дела – Юрий Итин и Алексей Малобродский – тоже приговорены к условным срокам, Софья Апфельбаум оштрафована.

              «Назначить Серебренникову наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тыс. рублей и испытательным сроком на три года», – зачитала приговор судья Олеся Менделеева, передает ТАСС.

              Кроме того, суд не стал назначать Серебренникову дополнительное наказание в виде запрета занимать руководящие должности.

              Также суд оставил под арестом имущество фигурантов, которое было арестовано в ходе следствия для обеспечения иска и возможных штрафов.

              Под арестом остались автомобиль Skoda Octavia продюсера Малобродского, квартира Серебренникова в Германии стоимостью 300 тыс. евро, ювелирные украшения и денежные средства: 12,6 млн рублей, 5 тыс. евро и 87 тыс. долларов.

              Апфельбаум приговорили к штрафу в 100 тыс. рублей и освободили от наказания за истечением срока давности.

              С самого Серебренникова суд взыскал 129 млн рублей.

              «Исковые требования подлежат взысканию в полном объеме в солидарном порядке», – озвучила решение судья Менделеева. 

              В приговоре суда говорится, что Серебренников с целью хищения денег, выделенных на проект «Платформа», с подельниками разработал «сложный механизм преступления». «Несмотря на отрицания причастности подсудимыми к инкриминируемым преступлениям, в судебном заседании было установлено, что Серебренников, Итин, Малобродский… (Масляева), распределив между собой преступные роли, разработав сложный механизм преступления, предполагающий многоэтапный план подготовки, совершили хищение госсредств… был причинен ущерб в размере 128 млн рублей», – зачитала судья Олеся Менделеева.

              Суд также обратил внимание, что Серебренников и другие фигуранты отрицали причастность к хищениям, чтобы обмануть суд и избежать наказания.

              В ходе оглашения приговора Серебренников почти не обращал внимания на слова судьи, зачитывающей приговор в его отношении, и смотрел в свой мобильный телефон. При этом адвокаты подсудимых пожаловались на холод в зале из-за плохо работающего кондиционера.

              Суд пришел к выводу, что по указанию Серебренникова через фирмы-однодневки и не выполнявшие никакой работы ИП было обналичено около 132 млн рублей, выделенных государством на театральный проект «Платформа», из которых похищено было около 129 млн рублей.

              «Средства перечислялись со счета АНО «Седьмая студия» на счета фирм-контрагентов, после чего за вычетом процента комиссии они возвращались в виде наличных», – пришел к выводу суд, отметив, что комиссия за услуги по обналичиванию колебалась от 8% до 9%.

              Суд вынес обвинительный приговор по делу, признав Серебренникова и продюсеров «Седьмой студии» Юрия Итина и Алексея Малобродского виновными в мошенничестве, бывшую сотрудницу Минкультуры, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум – в халатности.

              Мещанский суд также пришел к выводу, что члены преступной группы во главе с Серебренниковым стремились обогатиться за счет обмана сотрудников Министерства культуры России, передает РИА «Новости».

              «Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений», – заявила судья.

              В приговоре суд ссылается на показания владельцев компаний и индивидуального предпринимателя Синельникова, которые за комиссию проводили обналичивание денег по фиктивным договорам без оказания каких-либо услуг.

              Защита утверждала, что обналичивание средств происходило без ведома Серебренникова, а все обналиченные деньги тратились на организацию спектаклей. Подтвердить свою позицию документами сторона защиты не смогла. Адвокаты утверждают, что они были уничтожены сотрудниками студии после закрытия проекта «Платформа».

              По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011–2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия», сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий, содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, как посчитало следствие, было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Фигуранты вину не признали.

              В Кремле заявили, что обвинительный приговор Серебренникову по делу «Седьмой студии» – это повод для анализа расходов госсредств в учреждениях культуры.


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