Вынесен приговор Кириллу Серебренникову

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку наказания по делу о хищении 129 млн рублей. Два других фигуранта дела – Юрий Итин и Алексей Малобродский – тоже приговорены к условным срокам, Софья Апфельбаум оштрафована.

«Назначить Серебренникову наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тыс. рублей и испытательным сроком на три года», – зачитала приговор судья Олеся Менделеева, передает ТАСС.

Кроме того, суд не стал назначать Серебренникову дополнительное наказание в виде запрета занимать руководящие должности.

Также суд оставил под арестом имущество фигурантов, которое было арестовано в ходе следствия для обеспечения иска и возможных штрафов.

Под арестом остались автомобиль Skoda Octavia продюсера Малобродского, квартира Серебренникова в Германии стоимостью 300 тыс. евро, ювелирные украшения и денежные средства: 12,6 млн рублей, 5 тыс. евро и 87 тыс. долларов.

Апфельбаум приговорили к штрафу в 100 тыс. рублей и освободили от наказания за истечением срока давности.

С самого Серебренникова суд взыскал 129 млн рублей.

«Исковые требования подлежат взысканию в полном объеме в солидарном порядке», – озвучила решение судья Менделеева.

В приговоре суда говорится, что Серебренников с целью хищения денег, выделенных на проект «Платформа», с подельниками разработал «сложный механизм преступления». «Несмотря на отрицания причастности подсудимыми к инкриминируемым преступлениям, в судебном заседании было установлено, что Серебренников, Итин, Малобродский… (Масляева), распределив между собой преступные роли, разработав сложный механизм преступления, предполагающий многоэтапный план подготовки, совершили хищение госсредств… был причинен ущерб в размере 128 млн рублей», – зачитала судья Олеся Менделеева.

Суд также обратил внимание, что Серебренников и другие фигуранты отрицали причастность к хищениям, чтобы обмануть суд и избежать наказания.

В ходе оглашения приговора Серебренников почти не обращал внимания на слова судьи, зачитывающей приговор в его отношении, и смотрел в свой мобильный телефон. При этом адвокаты подсудимых пожаловались на холод в зале из-за плохо работающего кондиционера.

Суд пришел к выводу, что по указанию Серебренникова через фирмы-однодневки и не выполнявшие никакой работы ИП было обналичено около 132 млн рублей, выделенных государством на театральный проект «Платформа», из которых похищено было около 129 млн рублей.

«Средства перечислялись со счета АНО «Седьмая студия» на счета фирм-контрагентов, после чего за вычетом процента комиссии они возвращались в виде наличных», – пришел к выводу суд, отметив, что комиссия за услуги по обналичиванию колебалась от 8% до 9%.

Суд вынес обвинительный приговор по делу, признав Серебренникова и продюсеров «Седьмой студии» Юрия Итина и Алексея Малобродского виновными в мошенничестве, бывшую сотрудницу Минкультуры, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум – в халатности.

Мещанский суд также пришел к выводу, что члены преступной группы во главе с Серебренниковым стремились обогатиться за счет обмана сотрудников Министерства культуры России, передает РИА «Новости».

«Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений», – заявила судья.

В приговоре суд ссылается на показания владельцев компаний и индивидуального предпринимателя Синельникова, которые за комиссию проводили обналичивание денег по фиктивным договорам без оказания каких-либо услуг.

Защита утверждала, что обналичивание средств происходило без ведома Серебренникова, а все обналиченные деньги тратились на организацию спектаклей. Подтвердить свою позицию документами сторона защиты не смогла. Адвокаты утверждают, что они были уничтожены сотрудниками студии после закрытия проекта «Платформа».

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011–2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия», сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий, содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, как посчитало следствие, было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Фигуранты вину не признали.

В Кремле заявили, что обвинительный приговор Серебренникову по делу «Седьмой студии» – это повод для анализа расходов госсредств в учреждениях культуры.