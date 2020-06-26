Суд признал Серебренникова виновным в хищениях

Мещанский суд Москвы признал фигуранта дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова виновным по делу о хищении почти 129 млн рублей, выделенных на проект современного искусства «Платформа».

«[Кирилл] Серебренников, [Юрий] Итин, [Константин] Малобродский совершили мошенничество», – огласила приговор судья Олеся Менделеева, передает РИА «Новости».

При этом судья во вводной части приговора не указала на виновность четвертой фигурантки дела – бывшей сотрудницы Минкультуры Софьи Апфельбаум.

В настоящее время оглашение приговора продолжается, судья должна перечислить доказательства, показания свидетелей и экспертизы, на основании которых подсудимые были признаны виновными.

Как сообщает ТАСС, Серебренников прибыл в суд без личных вещей, как и Апфельбаум. В свою очередь Малобродский приехал на приговор с вещами. Если суд вынесет обвинительный приговор и назначит реальное наказание, подсудимых возьмут под стражу в зале суда.

Ранее прокурор Михаил Резниченко попросил вынести обвинительный приговор и назначить Серебренникову наказание в виде 6 лет колонии, другим фигурантам дела – от 4 до 5 лет. Адвокаты всех четверых фигурантов дела попросили суд об оправдательном приговоре.

Серебренников в своей речи назвал обвинение нелепым и заявил, что гордится проектом «Платформа», который стал местом смелых театральных постановок.

Также накануне гособвинение уменьшило сумму ущерба по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова с 133 млн до почти 129 млн рублей. Вину фигурантов считают доказанной.

До этого третья экспертиза по делу Серебренникова установила, что расходы на реализацию театрального проекта «Платформа» были завышены в 2,5 раза.

Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» – на проект было выделено из бюджета более 214 млн рублей. В сентябре 2019 года суд прекратил разбирательство и отменил режиссеру подписку о невыезде.