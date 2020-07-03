Гендиректору РВК уточнили обвинение по делу о злоупотреблении полномочиями

Следствие предъявило гендиректору Российской венчурной компании (РВК) Александру Повалко, находящемуся под домашним арестом, обвинение только по одному эпизоду злоупотребления полномочиями с причинением тяжких последствий, сообщил его адвокат Георгий Антонов.

Антонов сообщил, что следствие предъявило Повалко «обвинение, которое было уточнено», новых обвинений ему не предъявляли, передает ТАСС.

Защитник опроверг информацию СМИ о предъявлении Повалко второго эпизода злоупотреблений полномочиями.

По его словам, изначально уголовное дело о злоупотреблении полномочиями было возбуждено по договору займа с 5 млн долларов, в котором срок исполнения обязательств не наступил, «а обвинение предъявили за 600 тыс. долларов».

МВД инкриминирует Повалко злоупотребление в виде инвестиций средств РВК в размере 600 тыс. долларов в американскую компанию «Алион Энерджи Инк.».

Ранее следователи полагали, что ущерб по делу составляет 3 млн долларов. 5 июня Гагаринский суд Москвы отправил бизнесмена под домашний арест до 21 июля. После избрания меры пресечения в районном суде Повалко было официально предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых преступлениях он не признает.

Сообщалось, что дело относится к 2012 году, когда компания заключила договор займа с дочерней фирмой, которой перечислили 5 млн долларов на покупку акций, после покупки были возвращены только 2 млн долларов.

В пресс-службе РВК отмечали, что «в фокусе внимания следствия» – деятельность фонда RVC I LP, в частности сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в портфельную компанию «Алион». Отмечалось, что инвестиции проводились с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур.