Трамп назвал причину вывода войск из Германии

США сокращают свое военное присутствие в Германии, поскольку правительство ФРГ тратит недостаточно для поддержания коллективной обороны НАТО, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы сокращаем силы, поскольку они не платят по своим счетам, все просто», – цитирует главу Белого дома ТАСС.

Напомним, в среду США начали вывод войск из Германии. Планируется вывести из страны 11,9 тыс. военных, часть из них вернется на родину, часть – отправится в Бельгию и Италию. Пентагон не исключил, что США в дальнейшем могут направить силы в Польшу и Прибалтику.