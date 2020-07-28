Ким Чен Ын счел ядерное оружие гарантией мира

Наличие ядерного оружия убережет КНДР от войны, заявил лидер страны Ким Чен Ын.

На национальной конференции ветеранов, проведенной по случаю 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне, северокорейский лидер заявил, что «на этой земле больше никогда не будет войны», поскольку страна обладает «эффективными силами ядерного сдерживания».

По его словам, «гарантии национальной безопасности и будущего» для КНДР «обеспечены навсегда», передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

КНДР справилась с «давлением и угрозами со стороны враждебных империалистических сил», стала государством, способным «защитить себя от любого типа давления, военных угроз и шантажа», сказал он.

1 января Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер.

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