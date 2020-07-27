Масштабные учения начались на Северном Кавказе и в Закавказье

Более 5 тыс. военнослужащих Южного военного округа приступили к двусторонним батальонным тактическим учениям одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья, сообщает пресс-служба ЮВО.

Маневры в рамках подготовки к масштабным учениям «Кавказ-2020» проходят в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на военных базах ЮВО в Абхазии и Южной Осетии.

«Батальонные тактические группы мотострелковых, танковых и артиллерийских воинских частей совершили марши комбинированным способом на общевойсковые полигоны, где выполнят учебные задачи с проведением боевых стрельб», – передает РИА «Новости» сообщение ЮВО.

Огневую поддержку и оперативную доставку личного состава боевых групп тактического воздушного десанта обеспечивают самолеты и вертолеты объединения ВВС и ПВО округа.

На этапах боевой стрельбы будут задействованы артиллерийские дивизионы и батареи реактивных систем залпового огня «Торнадо», «Град», самоходных установок «Мста-С», «Гвоздика», «Акация». В составе разведывательных огневых комплексов – танки Т-72Б3, Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3.

«Батальонные тактические учения, а также ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», – приводятся слова командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

Он поставил задачу региональному центру управления обеспечить видеоконтроль со всех мест проведения учений в режиме реального времени.

Напомним, 23 июля артиллеристы Южного военного округа уничтожили колонну условного противника огнем гаубиц «Акация» и систем «Град» в ходе учений на горном полигоне Цабал в Абхазии.

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