Эксперт рассказал о давних связях Хафтара с ЦРУ

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27 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
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Как долго нефть будет кормить Россию

Нефтегазовые доходы федерального бюджета из-за падения мировых цен сократились почти на 60%Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В правительстве России все чаще звучат пессимистичные оценки как по поводу цен на нефть в будущем, так и о перспективах объемов российской добычи черного золота. Эти параметры имеют непосредственное отношение к благосостоянию буквально каждого жителя нашей страны. Сколько нефти добывает сейчас Россия и сколько денег это приносит и будет приносить в будущем? Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Как «конфузия» под Ригой научила русских побеждать шведов

Результаты петровских баталий сказываются на российской истории до сих порФото: Public domain
В начале XVIII века гремела великая Северная война между Россией и Швецией, оказавшаяся судьбоносной для Прибалтики. 315 назад под Мур-Мызой, в 80 км от Риги, произошел печально-анекдотический случай, превративший уже почти полную победу русских войск в поражение. Это происшествие стало хорошим уроком для российских военачальников – и вскоре они показали, что являются толковыми учениками, умеющими схватывать на лету.  Подробности...
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Почему противники Лукашенко бегут от него в Москву

Анонсированное на 3 августа обращение Лукашенко наверняка будет эмоциональнымФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Если раньше противники Лукашенко бежали на Запад, то теперь его опальный соперник Цепкало подался на восток – в Москву. Однако дал понять, что вернется, причем еще до президентских выборов, если в Минске «станет жарко». Лукашенко уже пригрозил для подавления «майдана» пустить в ход армию. Не превратится ли Белоруссия в ночь на 10 августа во «вторую Украину»? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Подвиг, как и любовь, анализу не поддается

Дарья Верясова, писатель, историк
27 июля – 95 лет со дня рождения младшего брата легендарной Зои – Александра Космодемьянского. Пожалуй, в моральном плане ему на войне пришлось труднее многих других. Подвиг старшей сестры заслонил от чужих глаз его личное геройство. Подробности...

Космос нас уже не ждет

Герман Садулаев, писатель, публицист
Если наша планета станет непригодной для жизни, из-за удара астероида или после ядерной войны, то и человечество исчезнет. Никуда сбежать мы не сможем. Некуда бежать. Космос – всего лишь красивая картинка, декорация в окне нашего единственного дома. Подробности...
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Каким должен быть лучший подарок ко Дню ВМФ

Александр Тимохин, журналист
У российского общества отсутствует понимание одной принципиальной вещи. Силы флота – это инструмент для ведения войны. Они предназначены не для ракетных ударов издалека, не для демонстрации флага, не для престижа – а для боя. Подробности...
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      В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

      В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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      Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

      Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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              Эксперт рассказал о давних связях Хафтара с ЦРУ

                 27 июля 2020, 11:56
              Фото: Julien Mattia/Zuma/Global Look Press
              Текст: Наталья Макарова

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              «Нынешний командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар на протяжении трех последних десятилетий сотрудничал со спецслужбами США», — сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Григорий Лукьянов. Так он прокомментировал сообщение The Wall Street Journal о том, что у Вашингтона есть рычаги воздействия на Хафтара, учитывая его давние связи с США.

              Фельдмаршал Халифа Хафтар, который сейчас командует Ливийской национальной армией (ЛНА) – одной из сторон гражданской войны в этой стране, в прошлом, во времена правления Муаммара Каддафи рассматривался в качестве важной фигуры в процессе подготовки за рубежом ливийской оппозиции. Об этом рассказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), политолог-востоковед Григорий Лукьянов.

              Источники Wall Street Journal из числа американских чиновников сообщили, что Госдеп пригрозил командующему ЛНА Хафтару санкциями «из-за его отказа возобновить экспорт нефти». Утверждается, что военачальник, используя иностранных наемников, контролирует крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение и ключевой для поставок из Ливии порт. Как пишет WSJ, угроза санкций против Хафтара может быть эффективной, поскольку у Хафтара есть собственность в США – ранчо и дорогостоящее жилье.  

              Кроме того, издание утверждает, что у Хафтара есть гражданство США и что он имел связи с ЦРУ. Известно, что нынешний командующий Ливийской национальной армией почти 20 лет прожил в Соединенных Штатах. В европейской прессе Хафтара называли сотрудником ЦРУ, что сам военачальник категорически отрицал. Лукьянов напомнил о том, что стало поводом для появления таких утверждений.

              «В 1987 году во время ливийско-чадской войны тогда еще полковник Халифа Хафтар от лица ливийских вооруженных сил участвовал в боевых действиях на территории республики Чад, где его воинское подразделение было разбито и окружено», – рассказал Лукьянов. Полковник Хафтар был взят в плен и находился на территории Чада, где, как предполагается, и вступил в контакт сначала с французской разведкой, а потом и с ЦРУ.

              По договоренности с США Хафтар и его соратники - те солдаты и офицеры, которые пошли за ним, всего около нескольких сотен человек, были вывезены с территории Чада и перемещены в США, продолжил эксперт. До 2011 года Хафтар проживал на территории США вместе со своими сыновьями, пока его жена жила в Ливии. «Ни для кого не секрет, что на протяжении этого времени он сотрудничал со спецслужбами США», – отметил Лукьянов.

              Предполагалось, что Хафтар сможет сыграть важную роль в консолидации настроенных против Каддафи военных с целью организации восстания на территории страны. Но вплоть до 2011 года организовать серьезные наступления не удалось», - напомнил собеседник.

              «Когда Хафтар вернулся в Ливию в 2011 году во время событий Первой гражданской войны, предполагалось, что он является не самостоятельной фигурой, а протеже американских спецслужб», – отметил Лукьянов.

              «В 2014 году после неудачной попытки Хафтара и его сторонников взять власть в свои руки в рамках операции «Достоинство Ливии» ЦРУ утратило интерес к нему. Контакты Хафтара с американцами были сокращены, но не прекращены вовсе», - заключил Лукьянов.

              В ряде западных СМИ фельдмаршала Хафтара называют пророссийской фигурой. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Москва сумела сохранить доверительный контакт и с Хафтаром и его оппонентами из Правительства национального согласия (ПНС). При этом не подтверждаются заявления о якобы участии российских «военных контрактников» в ливийском конфликте.

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