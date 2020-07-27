Эксперт рассказал о давних связях Хафтара с ЦРУ

«Нынешний командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар на протяжении трех последних десятилетий сотрудничал со спецслужбами США», — сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Григорий Лукьянов. Так он прокомментировал сообщение The Wall Street Journal о том, что у Вашингтона есть рычаги воздействия на Хафтара, учитывая его давние связи с США.

Фельдмаршал Халифа Хафтар, который сейчас командует Ливийской национальной армией (ЛНА) – одной из сторон гражданской войны в этой стране, в прошлом, во времена правления Муаммара Каддафи рассматривался в качестве важной фигуры в процессе подготовки за рубежом ливийской оппозиции. Об этом рассказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), политолог-востоковед Григорий Лукьянов.

Источники Wall Street Journal из числа американских чиновников сообщили, что Госдеп пригрозил командующему ЛНА Хафтару санкциями «из-за его отказа возобновить экспорт нефти». Утверждается, что военачальник, используя иностранных наемников, контролирует крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение и ключевой для поставок из Ливии порт. Как пишет WSJ, угроза санкций против Хафтара может быть эффективной, поскольку у Хафтара есть собственность в США – ранчо и дорогостоящее жилье.

Кроме того, издание утверждает, что у Хафтара есть гражданство США и что он имел связи с ЦРУ. Известно, что нынешний командующий Ливийской национальной армией почти 20 лет прожил в Соединенных Штатах. В европейской прессе Хафтара называли сотрудником ЦРУ, что сам военачальник категорически отрицал. Лукьянов напомнил о том, что стало поводом для появления таких утверждений.

«В 1987 году во время ливийско-чадской войны тогда еще полковник Халифа Хафтар от лица ливийских вооруженных сил участвовал в боевых действиях на территории республики Чад, где его воинское подразделение было разбито и окружено», – рассказал Лукьянов. Полковник Хафтар был взят в плен и находился на территории Чада, где, как предполагается, и вступил в контакт сначала с французской разведкой, а потом и с ЦРУ.

По договоренности с США Хафтар и его соратники - те солдаты и офицеры, которые пошли за ним, всего около нескольких сотен человек, были вывезены с территории Чада и перемещены в США, продолжил эксперт. До 2011 года Хафтар проживал на территории США вместе со своими сыновьями, пока его жена жила в Ливии. «Ни для кого не секрет, что на протяжении этого времени он сотрудничал со спецслужбами США», – отметил Лукьянов.

Предполагалось, что Хафтар сможет сыграть важную роль в консолидации настроенных против Каддафи военных с целью организации восстания на территории страны. Но вплоть до 2011 года организовать серьезные наступления не удалось», - напомнил собеседник.

«Когда Хафтар вернулся в Ливию в 2011 году во время событий Первой гражданской войны, предполагалось, что он является не самостоятельной фигурой, а протеже американских спецслужб», – отметил Лукьянов.

«В 2014 году после неудачной попытки Хафтара и его сторонников взять власть в свои руки в рамках операции «Достоинство Ливии» ЦРУ утратило интерес к нему. Контакты Хафтара с американцами были сокращены, но не прекращены вовсе», - заключил Лукьянов.

В ряде западных СМИ фельдмаршала Хафтара называют пророссийской фигурой. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Москва сумела сохранить доверительный контакт и с Хафтаром и его оппонентами из Правительства национального согласия (ПНС). При этом не подтверждаются заявления о якобы участии российских «военных контрактников» в ливийском конфликте.

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