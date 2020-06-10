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10 июня, среда  |  Последнее обновление — 11:21  |  vz.ru
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Экономический кризис в США напоминает Великую депрессию

США официально признали начало рецессии в странеФото: AP/ТАСС
Самый сильный спад крупнейшей в мире экономики в самих США официально признали рецессией. Началась она за океаном еще в феврале. До этого американская экономика росла на протяжении 11 лет. Теперь цикл роста завершен. Этот кризис во многом напоминает Великую депрессию, с которой США столкнулись почти столетие назад. Однако на этот раз есть принципиальные отличия, важные для всей мировой экономики.  Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Откуда возникли слухи об участии «вангеровцев» в ливийской войне

Граждане России действительно могут воевать в Ливии – но в сугубо частном порядкеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Граждане России участвуют в ливийской войне – по крайней мере так утверждает целый рад западных источников, в том числе Госдепартамент США. Россия уже не первый раз опровергает подобные спекуляции. И все же попробуем разобраться: откуда взялась подобная информация, могут ли в Ливии находиться российские граждане, и если да, то чем они там занимаются? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Так революции не делаются

Павел Волков, публицист
Цепочка «расизм – полицейский беспредел – борьба за равноправие – социальная революция» не бестолкова. Но для кого к сожалению, а для кого к счастью, не имеет отношения к погромам в США. То, что там происходило – это просто истерика. Подробности...

Гражданин поэт намотал народ на колеса

Елена Кондратьева, журналист
Где-то в параллельной реальности глубоко больной алкоголизмом талантливый актер Михаил Ефремов нанимает на работу личным водителем хорошего человека из Рязани Сергея Захарова. Ефремов знает, что беспробудно пьет, но и гражданской позиции вместе с моралью не утратил, поэтому ездит на своем Grand Cherokee только пассажиром. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

В США продолжается война между Севером и Югом

Владимир Можегов, публицист
Доверчивые негры были обмануты шустрыми янки. Большинство из них было брошено на произвол судьбы и ввергнуто в полную нищету. Лишенное будущего черное население Юга хлынуло на Север, заселяя нищие кварталы городов, где остается и поныне. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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              Откуда возникли слухи об участии «вангеровцев» в ливийской войне

              Граждане России действительно могут воевать в Ливии – но в сугубо частном порядке   10 июня 2020, 10:58
              Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

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              Граждане России участвуют в ливийской войне – по крайней мере так утверждает целый рад западных источников, в том числе Госдепартамент США. Россия уже не первый раз опровергает подобные спекуляции. И все же попробуем разобраться: откуда взялась подобная информация, могут ли в Ливии находиться российские граждане, и если да, то чем они там занимаются?

              Данные о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК «Вагнер» и их участии в боях на стороне маршала Халифы Хафтара построены на подтасованных данных и направлены на дискредитацию российской политики, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. «Распространяемая рядом зарубежных источников, в т. ч. Госдепартаментом США, информация о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК «Вагнер» и их участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Х. Хафтара большей частью построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении. Подобные утверждения основаны на источниках зачастую сомнительного свойства, имеющих прямой интерес в поддержке противников Х. Хафтара», – заявил он в интервью египетской газете «Аль-Ахрам».

              По его словам, люди, якобы воюющие в Ливии, в действительности не покидали Россию. Богданов также обратил внимание на то, что списки «воюющих» скопированы с украинского экстремистского сайта «Миротворец». Также Богданов заявил, что военная техника, давно работающая в Ливии, выдается за недавние российские поставки. «Масса ошибочных данных или сознательных фальсификаций допускается в отношении продукции военного назначения», – заявил он в том же интервью, опубликованном на сайте российского дипведомства.

              Буквально на днях на сайте американского канала CNN был опубликован материал о якобы вмешательстве России в войну в Ливии. В публикации утверждается, что на территории Ливии якобы находится до двух тысяч «военнослужащих» компании «Вагнер», причем с 2018 года.

              Что можно ответить на все эти спекуляции?

              Следы Госдепа

              Во-первых, никакой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не существует. В России до сих пор нет закона, регулирующего подобную деятельность на рынке труда (несмотря на неоднократные попытки его создать и принять). Нет и норм, согласно которым можно было зарегистрировать какую-либо ЧВК.

              Само словосочетание и понятие «ЧВК Вагнера» запустил в оборот Госдеп США, включив эту мифическую организацию в список террористических и ориентируясь при этом на списки, составленные в Киеве. С тех пор деятельность ЧВК «Вагнер» предельно демонизирована. Если почитать западную прессу, а также арабские СМИ некоторых заинтересованных государств, то получается, что это некий российский военный спрут, опутавший всю планету от Гонконга до Венесуэлы. А Африку и арабский мир и вовсе захвативший целиком.

              Во-вторых, что касается Ливии, то доказательства, которые приводятся в пользу присутствия там некой крупной вооруженной группы россиян, мягко говоря, странные. А порой и вовсе смехотворные и рассчитанные на подростковую аудиторию социальных сетей. Например, на днях в «Твиттере» тиражировалось видео некоего разрушенного здания якобы в Ливии. Доказательство того, что это Ливия, не было. Голос за кадром объяснял, что это взорванная мечеть. На ее стене черной краской было написано «Зенит – чемпион» и другие аналогичные глупости. Это подавалось как доказательство того, что мечеть в Ливии взорвали те самые легендарные «вагнеровцы».

              А неделю назад в том же «Твиттере» гуляли фото нескольких листков бумаги, на которых кириллицей были написаны некие фамилии, а напротив них – воинская специальность (между ними транскрипция арабицей). Это выдавалось за список «вагнеровцев» в Ливии. Беда в том, что все до единой фамилии на этих листочках принадлежали выходцам из Средней Азии, в некоторых республиках которой до сих пор используется кириллица. Фабриковавший это человек просто не умел читать кириллицу. Если эти листочки и не фальшивка в чистом виде, то принадлежали эти люди как раз стороне, противоположной той, которую поддерживает Россия. А Россия, как известно, так или иначе является сторонницей Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

              Та же история была и с запущенной месяц назад в интернет видеозаписью якобы эвакуации «вагнеровцев» из Ливии. Затем выяснилось, что это была запись годичной давности, да и сам самолет принадлежал правительству Сараджа. А садившиеся в него люди европейской внешности вообще непонятно кто. Несколько раз вбрасывалась информация о якобы гибели тех или иных граждан РФ в Ливии. Но каждый раз это оказывалось фейком. До сих пор не показали ни одного убитого, раненого или пленного европейца в Ливии (уже не важно – русского или какого-либо другого).

              Кто это делает и зачем?

              Мотивов тут несколько. Есть чисто ситуативные вбросы. Например, видео «эвакуации «вагнеровцев» появилось в тот момент, когда армия Хафтара отступала от Триполи. Некоторые западные и арабские СМИ утверждали тогда, что «Москва бросила Хафтара», выводит своих людей и ищет маршалу замену (имелся в виду Сейф Каддафи). Это типичный ближневосточный загон по принципу «не важно, что неправда, главное, что неприятно».

              С другой стороны, обвинения России во «вмешательстве в войну в Ливии» носят стратегический характер. Началось все с доклада экспертов Комиссии ООН по санкциям в начале мая этого года.

              Этот анонимный объемный документ (более 50 страниц) утек в прессу. А точнее – кто-то слил его журналистам. В этом документе впервые утверждалось, что в Ливии находится от 800 до 1200 «вагнеровцев». При этом сами эксперты утверждали, что лично они никого не видели, а выводы делали «на основе сообщений из открытых источников и ограниченных наблюдений».

              Полпред РФ в Совбезе ООН Василий Небензя тогда обратил внимание на то, что большинство интернет-ссылок в этом докладе не работает и проверить достоверность информации невозможно. По его словам, «большая часть доклада основана на непроверенной или явно сфабрикованной информации с целью дискредитировать российскую политику в Ливии». «Люди, якобы воюющие в Ливии, не покидали территорию нашей страны. Так называемые раненые на самом деле здоровы, – подчеркнул он. – Все это можно проверить».

              И, в-третьих, в самой России имеется устойчивая группа лиц, причастных к либеральным СМИ, которые ведут свою личную войну даже не столько против ЧВК «Вагнер», а в основном против бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с ее организацией и финансированием. У этой группы лиц собственные мотивы (как личные, так и политические). И, к сожалению, эти люди очень часто оказываются источниками недостоверной или просто фальшивой информации, которая затем попадает в западные СМИ уже со ссылкой на «авторитетные российские источники». Именно эти люди запускали «расследования» о якобы убитых в Ливии россиянах, которые в реальности даже из России не выезжали (о чем и говорили Богданов и Небензя).

              При этом интерес западной прессы и примкнувшей к ней катарской телекомпании «Аль-Джазира» к присутствию россиян и конкретно ЧВК «Вагнер» в Ливии чрезмерно огромен. А на официальное присутствие турецких военнослужащих и сотрудников одной турецкой ЧВК никто внимания не обращает. Это считается нормальным явлением. Не говоря уже об очень активном участии в боях Ливии на стороне триполитанцев более 10 тысяч исламистов из сирийского Идлиба. В числе которых, кстати, много выходцев из стран Средней Азии.

              Особый интерес вызывает не только само участие в боях россиян, но и возможное финансирование этих групп в Ливии со стороны Египта и Саудовской Аравии.

              Это обусловлено вечным региональным противостоянием на Ближнем Востоке между монархиями Залива и Аравии. Катарский телеканал «Аль-Джазира» растерял за последние годы до 90% своей изначальной аудитории, поскольку превратился в пропагандистскую машину катарской монархии. Вместо объективного и как бы «европейски поданного» освещения событий теперь он больше занят поисками компромата на саудитов и египтян. Если в это можно включить ЧВК «Вагнер», то почему бы нет?

              В конце концов, само слово «аль-джазира» означает не только словарное понятие «остров» (Катар расположен на острове в Персидском заливе), но и, в переносном смысле, создание исламским проповедником (даи) собственной аудитории на определенной территории, «острова Проповедования» как плацдарма для дальнейшего расширения влияния. Пропаганда в чистом виде.

              Что происходит на самом деле?

              В Ливии в составе войск разных сторон конфликта присутствуют граждане Чада, Судана, Египта и еще бог знает каких стран. Очень активны ЧВК из Южной Африки, составленные в основном из белых ее граждан. ЮАР вообще родина ЧВК, которые создавались там еще в середине 1970-х годов для войны в Анголе из европейцев-наемников. И сейчас ЮАР – один из мировых лидеров этого рынка специфической рабочей силы. Внешне буры мало чем отличаются от выходцев из России и Северной Европы, говорят на непонятном языке, и потому спутать их довольно легко.

              Но чисто технологически группы иностранных граждан, которые западные и некоторые арабские СМИ выдают за ЧВК «Вагнер», юридически таковыми не являются.

              Принимающая сторона (государство, а ливийском случае – два параллельно существующих правительства) заключает контракт с некоей юридической структурой, а она, в свою очередь, заключает отдельные контракты с физическим лицом. Отсюда и путаница в понятиях. Ни в Африке, ни в Сирии, ни в Ираке, ни в Ливии нет «российских контрактников». В России слово «контрактник» означает военнослужащего Вооруженных сил РФ, служащего не по призыву, а по личному контракту с государством. В мировой же юридической практике contractor – это физическое лицо, заключившее личный договор с ЧВК.

              Таким образом, гражданство здесь не важно. В составе такого рода групп, которых суммарно и всех хором записывают в мифическую ЧВК «Вагнер», могут находиться не только граждане России, но и, например, других стран бывшего СССР (кроме среднеазиатских республик). Есть данные, что в Ливии присутствуют также граждане некоторых балканских стран.

              Обе противоборствующие стороны в Ливии отчаянно нуждаются в военных специалистах. Они обладают почти неограниченными финансовыми ресурсами, что дает им возможность обеспечивать себя относительно современным и технически сложным оружием. Но привычки к пехотному бою у ливийцев нет. А без этого войну не выиграешь, хоть увешайся беспилотниками и ракетами. Как всегда в таких случаях, наиболее проблемные позиции – снайперы, артиллерийские наводчики и гранатометчики. Кроме того, ливийцы не приучены вести наступление, что в итоге и привело к остановке войск Хафтара у пригородов Триполи. Следовательно, все эти позиции необходимо заместить. Да и использование высокотехнологичного оборудования (тех же беспилотников) требует специфических навыков, которых нет у бедуинов.

              Сложно отрицать, что проблемные позиции могут быть замещены специалистами с территории бывшего СССР. Частный контракт, частная система. Есть, конечно, страны, с которыми у РФ есть официальные соглашения о тренировке местных военнослужащих российскими специалистами. Та же ЦАР или Мозамбик с Гвинеей-Бисау. Но происходящее в Ливии не подразумевает государственных контрактов, это частное дело каждого. Представлять же этих людей «российскими военнослужащими» или «контрактниками» совершенно неправомерно.

              Существуют, конечно, и некоторые фигуры умолчания, но в целом эта ситуация мало чем отличается от того, что происходит на противоположной стороне фронта. Турецкая ЧВК SADAT, также известная как «гвардия султана», почему-то такого всемирного интереса СМИ не заслужила. Это несправедливо.


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