Откуда возникли слухи об участии «вангеровцев» в ливийской войне

Граждане России участвуют в ливийской войне – по крайней мере так утверждает целый рад западных источников, в том числе Госдепартамент США. Россия уже не первый раз опровергает подобные спекуляции. И все же попробуем разобраться: откуда взялась подобная информация, могут ли в Ливии находиться российские граждане, и если да, то чем они там занимаются?

Данные о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК «Вагнер» и их участии в боях на стороне маршала Халифы Хафтара построены на подтасованных данных и направлены на дискредитацию российской политики, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. «Распространяемая рядом зарубежных источников, в т. ч. Госдепартаментом США, информация о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК «Вагнер» и их участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Х. Хафтара большей частью построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении. Подобные утверждения основаны на источниках зачастую сомнительного свойства, имеющих прямой интерес в поддержке противников Х. Хафтара», – заявил он в интервью египетской газете «Аль-Ахрам».

По его словам, люди, якобы воюющие в Ливии, в действительности не покидали Россию. Богданов также обратил внимание на то, что списки «воюющих» скопированы с украинского экстремистского сайта «Миротворец». Также Богданов заявил, что военная техника, давно работающая в Ливии, выдается за недавние российские поставки. «Масса ошибочных данных или сознательных фальсификаций допускается в отношении продукции военного назначения», – заявил он в том же интервью, опубликованном на сайте российского дипведомства.

Буквально на днях на сайте американского канала CNN был опубликован материал о якобы вмешательстве России в войну в Ливии. В публикации утверждается, что на территории Ливии якобы находится до двух тысяч «военнослужащих» компании «Вагнер», причем с 2018 года.

Что можно ответить на все эти спекуляции?

Следы Госдепа

Во-первых, никакой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не существует. В России до сих пор нет закона, регулирующего подобную деятельность на рынке труда (несмотря на неоднократные попытки его создать и принять). Нет и норм, согласно которым можно было зарегистрировать какую-либо ЧВК.

Само словосочетание и понятие «ЧВК Вагнера» запустил в оборот Госдеп США, включив эту мифическую организацию в список террористических и ориентируясь при этом на списки, составленные в Киеве. С тех пор деятельность ЧВК «Вагнер» предельно демонизирована. Если почитать западную прессу, а также арабские СМИ некоторых заинтересованных государств, то получается, что это некий российский военный спрут, опутавший всю планету от Гонконга до Венесуэлы. А Африку и арабский мир и вовсе захвативший целиком.

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Во-вторых, что касается Ливии, то доказательства, которые приводятся в пользу присутствия там некой крупной вооруженной группы россиян, мягко говоря, странные. А порой и вовсе смехотворные и рассчитанные на подростковую аудиторию социальных сетей. Например, на днях в «Твиттере» тиражировалось видео некоего разрушенного здания якобы в Ливии. Доказательство того, что это Ливия, не было. Голос за кадром объяснял, что это взорванная мечеть. На ее стене черной краской было написано «Зенит – чемпион» и другие аналогичные глупости. Это подавалось как доказательство того, что мечеть в Ливии взорвали те самые легендарные «вагнеровцы».

А неделю назад в том же «Твиттере» гуляли фото нескольких листков бумаги, на которых кириллицей были написаны некие фамилии, а напротив них – воинская специальность (между ними транскрипция арабицей). Это выдавалось за список «вагнеровцев» в Ливии. Беда в том, что все до единой фамилии на этих листочках принадлежали выходцам из Средней Азии, в некоторых республиках которой до сих пор используется кириллица. Фабриковавший это человек просто не умел читать кириллицу. Если эти листочки и не фальшивка в чистом виде, то принадлежали эти люди как раз стороне, противоположной той, которую поддерживает Россия. А Россия, как известно, так или иначе является сторонницей Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

Та же история была и с запущенной месяц назад в интернет видеозаписью якобы эвакуации «вагнеровцев» из Ливии. Затем выяснилось, что это была запись годичной давности, да и сам самолет принадлежал правительству Сараджа. А садившиеся в него люди европейской внешности вообще непонятно кто. Несколько раз вбрасывалась информация о якобы гибели тех или иных граждан РФ в Ливии. Но каждый раз это оказывалось фейком. До сих пор не показали ни одного убитого, раненого или пленного европейца в Ливии (уже не важно – русского или какого-либо другого).

Кто это делает и зачем?

Мотивов тут несколько. Есть чисто ситуативные вбросы. Например, видео «эвакуации «вагнеровцев» появилось в тот момент, когда армия Хафтара отступала от Триполи. Некоторые западные и арабские СМИ утверждали тогда, что «Москва бросила Хафтара», выводит своих людей и ищет маршалу замену (имелся в виду Сейф Каддафи). Это типичный ближневосточный загон по принципу «не важно, что неправда, главное, что неприятно».

С другой стороны, обвинения России во «вмешательстве в войну в Ливии» носят стратегический характер. Началось все с доклада экспертов Комиссии ООН по санкциям в начале мая этого года.

Этот анонимный объемный документ (более 50 страниц) утек в прессу. А точнее – кто-то слил его журналистам. В этом документе впервые утверждалось, что в Ливии находится от 800 до 1200 «вагнеровцев». При этом сами эксперты утверждали, что лично они никого не видели, а выводы делали «на основе сообщений из открытых источников и ограниченных наблюдений».

Полпред РФ в Совбезе ООН Василий Небензя тогда обратил внимание на то, что большинство интернет-ссылок в этом докладе не работает и проверить достоверность информации невозможно. По его словам, «большая часть доклада основана на непроверенной или явно сфабрикованной информации с целью дискредитировать российскую политику в Ливии». «Люди, якобы воюющие в Ливии, не покидали территорию нашей страны. Так называемые раненые на самом деле здоровы, – подчеркнул он. – Все это можно проверить».

И, в-третьих, в самой России имеется устойчивая группа лиц, причастных к либеральным СМИ, которые ведут свою личную войну даже не столько против ЧВК «Вагнер», а в основном против бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с ее организацией и финансированием. У этой группы лиц собственные мотивы (как личные, так и политические). И, к сожалению, эти люди очень часто оказываются источниками недостоверной или просто фальшивой информации, которая затем попадает в западные СМИ уже со ссылкой на «авторитетные российские источники». Именно эти люди запускали «расследования» о якобы убитых в Ливии россиянах, которые в реальности даже из России не выезжали (о чем и говорили Богданов и Небензя).

При этом интерес западной прессы и примкнувшей к ней катарской телекомпании «Аль-Джазира» к присутствию россиян и конкретно ЧВК «Вагнер» в Ливии чрезмерно огромен. А на официальное присутствие турецких военнослужащих и сотрудников одной турецкой ЧВК никто внимания не обращает. Это считается нормальным явлением. Не говоря уже об очень активном участии в боях Ливии на стороне триполитанцев более 10 тысяч исламистов из сирийского Идлиба. В числе которых, кстати, много выходцев из стран Средней Азии.

Особый интерес вызывает не только само участие в боях россиян, но и возможное финансирование этих групп в Ливии со стороны Египта и Саудовской Аравии.

Это обусловлено вечным региональным противостоянием на Ближнем Востоке между монархиями Залива и Аравии. Катарский телеканал «Аль-Джазира» растерял за последние годы до 90% своей изначальной аудитории, поскольку превратился в пропагандистскую машину катарской монархии. Вместо объективного и как бы «европейски поданного» освещения событий теперь он больше занят поисками компромата на саудитов и египтян. Если в это можно включить ЧВК «Вагнер», то почему бы нет?

В конце концов, само слово «аль-джазира» означает не только словарное понятие «остров» (Катар расположен на острове в Персидском заливе), но и, в переносном смысле, создание исламским проповедником (даи) собственной аудитории на определенной территории, «острова Проповедования» как плацдарма для дальнейшего расширения влияния. Пропаганда в чистом виде.

Что происходит на самом деле?

В Ливии в составе войск разных сторон конфликта присутствуют граждане Чада, Судана, Египта и еще бог знает каких стран. Очень активны ЧВК из Южной Африки, составленные в основном из белых ее граждан. ЮАР вообще родина ЧВК, которые создавались там еще в середине 1970-х годов для войны в Анголе из европейцев-наемников. И сейчас ЮАР – один из мировых лидеров этого рынка специфической рабочей силы. Внешне буры мало чем отличаются от выходцев из России и Северной Европы, говорят на непонятном языке, и потому спутать их довольно легко.

Но чисто технологически группы иностранных граждан, которые западные и некоторые арабские СМИ выдают за ЧВК «Вагнер», юридически таковыми не являются.

Принимающая сторона (государство, а ливийском случае – два параллельно существующих правительства) заключает контракт с некоей юридической структурой, а она, в свою очередь, заключает отдельные контракты с физическим лицом. Отсюда и путаница в понятиях. Ни в Африке, ни в Сирии, ни в Ираке, ни в Ливии нет «российских контрактников». В России слово «контрактник» означает военнослужащего Вооруженных сил РФ, служащего не по призыву, а по личному контракту с государством. В мировой же юридической практике contractor – это физическое лицо, заключившее личный договор с ЧВК.

Таким образом, гражданство здесь не важно. В составе такого рода групп, которых суммарно и всех хором записывают в мифическую ЧВК «Вагнер», могут находиться не только граждане России, но и, например, других стран бывшего СССР (кроме среднеазиатских республик). Есть данные, что в Ливии присутствуют также граждане некоторых балканских стран.

Обе противоборствующие стороны в Ливии отчаянно нуждаются в военных специалистах. Они обладают почти неограниченными финансовыми ресурсами, что дает им возможность обеспечивать себя относительно современным и технически сложным оружием. Но привычки к пехотному бою у ливийцев нет. А без этого войну не выиграешь, хоть увешайся беспилотниками и ракетами. Как всегда в таких случаях, наиболее проблемные позиции – снайперы, артиллерийские наводчики и гранатометчики. Кроме того, ливийцы не приучены вести наступление, что в итоге и привело к остановке войск Хафтара у пригородов Триполи. Следовательно, все эти позиции необходимо заместить. Да и использование высокотехнологичного оборудования (тех же беспилотников) требует специфических навыков, которых нет у бедуинов.

Сложно отрицать, что проблемные позиции могут быть замещены специалистами с территории бывшего СССР. Частный контракт, частная система. Есть, конечно, страны, с которыми у РФ есть официальные соглашения о тренировке местных военнослужащих российскими специалистами. Та же ЦАР или Мозамбик с Гвинеей-Бисау. Но происходящее в Ливии не подразумевает государственных контрактов, это частное дело каждого. Представлять же этих людей «российскими военнослужащими» или «контрактниками» совершенно неправомерно.

Существуют, конечно, и некоторые фигуры умолчания, но в целом эта ситуация мало чем отличается от того, что происходит на противоположной стороне фронта. Турецкая ЧВК SADAT, также известная как «гвардия султана», почему-то такого всемирного интереса СМИ не заслужила. Это несправедливо.