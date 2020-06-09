МИД: Заявления о присутствии в Ливии ЧВК «Вагнер» построены на подтасованных данных

Заявления о якобы присутствии в Ливии сотрудников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» основываются на подтасованной информации, заявил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в интервью египетской газете «Аль-Ахрам».

«Распространяемая рядом зарубежных источников, в том числе в Госдепартаменте США, информация о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК «Вагнер» и их участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара большей частью построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Богданова, «подобные утверждения основаны на источниках зачастую сомнительного свойства, имеющих прямой интерес в поддержке противников Хафтара. Достоверность целого ряда «фактов» невозможно доказать».

«Многие сведения, особенно касающиеся упоминаемых российских граждан, просто голословны. Люди, якобы воюющие в Ливии, на деле не выезжали за пределы нашей страны. Примечательно, что списки скопированы с одиозной украинской базы данных «Миротворец», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

Богданов также заявил, что военная техника, давно работающая в Ливии, неверно выдается рядом источников как новые российские поставки. «Масса ошибочных данных или сознательных фальсификаций допускается в отношении продукции военного назначения. В частности, техника, давно работающая в условиях Ливии, выдается за недавние российские поставки», – сказал дипломат.

Ранее СМИ сообщали, что Российская частная военная компания Вагнера в мае якобы ускорила вербовку сирийцев для участия в боевых действиях в Ливии на стороне лидера Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Кроме того, Африканское командование вооруженных сил США (АФРИКОМ) также утверждало, что Москва якобы направила в Ливию истребители для поддержки «российских наемников», воюющих на стороне ЛНА Хафтара. В России назвали эти заявления глупостью.