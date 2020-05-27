В России объяснили глупость заявления Пентагона о МиГ-29 в Ливии

Заявление командующего Африканского командования ВС США (АФРИКОМ) о том, что истребители МиГ-29 в Ливию поставила Россия, похоже на какую-то глупость, считает глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев.

«Заявление командующего Африкомом о поставках Россией истребителей Миг-29 – больше похоже на какую-то глупость. Безусловно, Миг-29 один из лучших фронтовых истребителей, созданных советской авиапромышленностью. Простой в пилотировании, неприхотливый в эксплуатации и очень надёжный. Но говорить о том, что несколькими двадцать девятыми мигами можно захватить побережье Ливии – бред», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что после распада СССР МиГ-29 оказались по всему миру, Ливия не стала исключением.

«Это не единственная страна в Африке, у которой они были и есть. Кстати, и в сирийских ВВС они тоже имеются и неплохо себя показывали при работе по террористам на земле. Поэтому если в Ливии и есть самолеты, то они не российские, а советские», – сказал он.

Бондарев добавил, что американцы точно также активно продавали по всему миру свои снимаемые с вооружения F-16, однако никто не называет турецкие, израильские или итальянские F-16 американскими, передает ТАСС.

«Сомневаюсь, что командующему АФРИКОМ это невдомек. То ли не разобрался. Или его просто использовали», – подчеркнул Бондарев.

Ранее сенатор Франц Клинцевич заметил, что заявление о российских МиГ-29 в Ливии – «очередной виток фейковых наездов на Россию со стороны США».

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о боевых действиях в море у Ливии с применением боевой авиации – где, предположительно, МиГ-29 атаковали в порту Триполи турецкое торговое судно и военный фрегат турецких ВМС. Утверждалось, что у ЛНА появилось от 4 до 8 МиГ-29.

Накануне Африканское командование вооруженных сил США (АФРИКОМ) заявило, что Москва якобы направила в Ливию истребители для поддержки «российских наемников», которые, по мнению США, воюют на стороне Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.