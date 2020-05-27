В Совфеде ответили на заявление Пентагона о российских истребителях в Ливии

«Мы наблюдаем очередной виток фейковых наездов на Россию со стороны США. На этот раз – по Ливии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя заявление официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана о нахождении якобы российских истребителей в Ливии.

«У меня нет информации о том, что российская авиация находится в Ливии. И я не думаю, что такая информация у кого-либо есть. Исходя из исторически сложившихся взаимоотношений между странами, – там есть наши военные специалисты. Но не более. Потому мы наблюдаем очередной виток фейковых наездов на Россию со стороны США. На этот раз – по Ливии», – убежден член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, тренд, связанный с дискредитацией России, «никуда не уходил». «Информационная война, развязанная много лет назад, с каждым годом усиливается. Есть и другая сторона медали. США перешли грань абсолютной безответственности с точки зрения формирования фейков. Если им это нужно и выгодно, они моментально сочиняют фейки и не задумываются о репутационных последствиях», – сказал сенатор.

«При этом Пентагон не обращает внимание на переброску наемников и техники из Турции в Ливию. Почему? Потому что существует альянс НАТО и взаимные договоренности. Ввиду этого американцы делают вид, что не замечают действий турецких спецслужб и военных, хотя они незаконны и противоречат международным договорам», – заключил Клинцевич.

Ранее официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил о том, что около 14 истребителей российского производства могут находиться в Ливии. Он сообщил, что не обладает точной информацией «относительно числа и типов воздушных судов». По его словам, «речь идет о примерно 14 истребителях Су-24 и МиГ-29».

В то же время официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари сообщил, что ЛНА находит странными заявления американских военных о якобы прибытии в Ливию «российских самолетов различных видов», передает «Аль-Арабия».

Аль-Мисмари предложил США обратить их внимание на «вмешательство и экспансию Турции» и «переброску десятков тысяч наемников из Турции».

Напомним, неизвестные самолеты (предположительно, МиГ-29) якобы атаковали в порту Триполи турецкое торговое судно и военный фрегат турецких ВМС. Утверждалось, что у ЛНА появилось от четырех до восьми МиГ-29.

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