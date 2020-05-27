Пентагон заявил о 14 Су-24 и МиГ-29 в Ливии

Около 14 истребителей российского производства могут находиться в Ливии, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Он сообщил, что не обладает точной информацией «относительно числа и типов воздушных судов». По его словам, «речь идет о примерно 14 истребителях Су-24 и МиГ-29», передает ТАСС.

Пентагон призвал стороны конфликта в Ливии прекратить активные действия, так как стране «нужна безопасность и защита», которую «заслуживают» жители Ливии.

Напомним, неизвестные самолеты (предположительно, МиГ-29) якобы атаковали в порту Триполи турецкое торговое судно и военный фрегат турецких ВМС. Утверждалось, что у ЛНА появилось от четырех до восьми МиГ-29.

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