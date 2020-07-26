Поступили сообщения о «минировании» аэропортов в Москве, Петербурге и Краснодаре

Правоохранительные органы получили анонимное сообщение о «минировании» аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве, сообщил источник в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение от неизвестного в правоохранительные органы о том, что заминированы аэропорты Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы. Также есть информация об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах», – сказал источник ТАСС.

В субботу пассажиров и персонал эвакуировали из аэропорта Хабаровска после получения сообщения о минировании терминала внутренних авиалиний.