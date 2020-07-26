Протестующие в Калифорнии подожгли здание суда

В американском городе Окленд в штате Калифорния протестующие подожгли здание местного суда, а также разбили окна полицейского участка и напали на офицеров полиции.

«Подстрекатели в толпе демонстрантов подожгли здание суда округа Аламеда. Пожалуйста, держитесь вдали от этого района», – написала полиция Окленда в Twitter.

Протестующие бросали пиротехнику в стражей порядка и разбили окна здания полицейского участка. Также они разрисовали граффити стены здания. Некоторые протестующие пытаются снести баррикады, установленные полицией, передает РИА «Новости».

Как указывает полиция, в субботних протестах в Окленде в общей сложности приняли участие порядка 700 человек. Они совершали акты вандализма, в центральной части города фиксировались локальные возгорания. Отмечается, что несколько демонстрантов были задержаны.

Напомним, беспорядки в американских городах вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.