Генерал ФСБ оценил идею возврата графы «национальность» в паспорта

В графе «национальность» в российских паспортах нет нужды, заявил отставной генерал ФСБ, глава центрального исполкома «Офицеров России» Александр Михайлов, комментируя соответствующее предложение, прозвучавшее в Госдуме.

«Я считаю, что это очередная придумка депутата [Госдумы Виталия] Милонова. (...) Что принципиально изменится от того, что в паспорте будут писать национальность? Ведь в документе нет соответствующей графы, а если ее вводить, то придется проводить паспортную реформу», – сказал генерал РИА «Новости».

Михайлов добавил, что такое нововведение не понесет за собой последствий, но надобности в подобных преобразованиях нет.

Напомним, депутат Виталий Милонов предложил Минюсту вернуть в паспорт отметку о национальности. Согласно инициативе, такое указание будет добровольным.

Между тем другой российский депутат Виктор Водолацкий заявил, что при указании национальности в паспорте не должно быть возможности вписывать в графу выдуманные или уже не существующие народности.