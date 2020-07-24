В Госдуме отреагировали на указание героев «Звездных войн» в отметке о национальности

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В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Правительство обсуждает, как спасти бюджет от нефтяных ценовых войнФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россию вдохновил опыт Мексики, которая во время каждого нефтяного коллапса и обвала цен продолжала неплохо зарабатывать на продаже своей нефти. Все остальные сырьевые экономики в это время переживали сильнейший шок из-за резкого сокращения доходов. В российском правительстве решили тоже найти возможность сохранять доходы от нефти и газа даже в случае обвала цен. Существует ли такой чудодейственный способ? Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Нужны ли России «ядерные поезда»

Возможно, пуск ракеты с железной дороги будет эффективней, чем «с грунта» Фото: Бабенко Александр/ТАСС
В экспертной среде вновь обсуждаются идеи возрождения в России «ядерных поездов» – железнодорожных комплексов с баллистическими ракетами. Есть мнение, что такие изделия могут быть поставлены на вооружение в кратчайшие сроки, и главное – они могут быть аргументом в переговорах с США. Однако ряд экспертов оспаривают такую позицию. Почему? Подробности...
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Зеленский морочит голову нормандской четверке

На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтингаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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США объявили о начале новой холодной войны

Антон Любич, экономист
Тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный конец истории, вчера завершился. В городке Йорба-Линда тому миру была поставлена жирная точка. Подробности...

Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Зеленский выполнил условия террориста в Луцке. И поступил правильно – но не с точки зрения государственного интереса, а ради блага гражданина. Гражданина Зеленского. Как это скажется на Украине – его волнует мало. Подробности...
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Интересы России, Турции, США и ЕС столкнулись в Болгарии

Дмитрий Борисенко, режиссер, документалист
В Болгарии проходят крупнейшие с 2013 года протесты против действующего премьер-министра страны и его окружения. На первый взгляд, России это на руку. Но есть один нюанс. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

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      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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              В Госдуме отреагировали на указание героев «Звездных войн» в отметке о национальности

                 24 июля 2020, 12:18
              Фото: Антон Кавашкин/ТАСС
              Текст: Наталья Ануфриева

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              При указании национальности в паспорте не должно быть возможности вписывать в графу выдуманные или уже не существующие народности, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

              Водолацкий заявил, что «это должны быть национальности, которые существуют, а не какие-то там аборигены, скифы или еще кто-то, киношные, скажем так, национальности, которые молодежь любит на своих тусовках упоминать», передает РИА «Новости».

              «Должны быть указаны народы, исторически проживающие на территории России, а не выдуманные герои «Звездных войн», – подчеркнул он.

              По мнению депутата, введение графы «национальность» в паспорте поможет сохранить культуру и традиции народов России: «Если в паспортах будет такая графа, человек сможет указать, чтобы на поколения вперед передавать принадлежность к какому-то народу или национальности. Я здесь не вижу каких-то противоречий, если это будет на добровольной основе».

              Водолацкий добавил, что в ближайшее время состоится перепись населения, и жители России смогут указать свою национальность.

              Вместе с тем председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, управляющий директор Экспертного института социальных исследований Владимир Зорин считает, что введение графы «национальность» в российских паспортах не будет способствовать улучшению межнациональных отношений, так как в стране много смешанных браков.

              Тема, по словам общественника, возникает уже не в первый раз. В данный момент одним из поводов для возобновления обсуждений является подготовка к всероссийской переписи населения.

              Однако сама по себе перепись, как утверждает Зорин, уже содержит вопросы касательно национальности и языка, то есть дает полную картину о составе населения.

              «В большинстве стран мира графы «национальность» в документах, утверждающих личность, нет. Есть только несколько государств на постсоветском пространстве. Наша современная национальная политика отвечает вызовам времени, отвечает международной ситуации и является одной из передовых в мире с точки зрения обеспечения прав личности на национальную принадлежность, родной язык и культуру», – добавил он.

              Глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов считает, что введение графы «национальность» в паспорт может привести к злоупотреблениям: «Сейчас каждый самоидентифицирует свою национальность. У человека может быть отец узбек, мать украинка, но при этом он считает себя русским. А при записи в паспорт возникнут бюрократические критерии, проволочки (...) Поэтому самое главное, что все – граждане России. А национальность – она для себя, а не для документов. А то ведь так, по логике, можно начать и вероисповедание в паспорт вписывать. Хотя это личное дело каждого отдельного человека».

              По его словам, в европейских странах имеет значение юридическая принадлежность к государству – гражданство, а не происхождение.

              Глава башкирского парламента Константин Толкачев заявил, что указание национальности в паспорте должно быть правом гражданина России, а не обязанностью: «Полагаю, в данном вопросе нужно руководствоваться Конституцией. В статье 26 четко сказано: «Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности». Мы не возражаем против возврата в паспорт сведений о национальности, но категорически против того, чтобы ее указание было обязательным».

              Председатель госсобрания – курултая Башкирии подчеркнул, что национальные вопросы – тема довольно тонкая: «Здесь нельзя действовать сгоряча и принимать поспешные решения. Тем более что мы живем в стране, где широко распространены межнациональные браки. Недопустимо, чтобы вопрос о национальности в паспорте ребенка стал камнем преткновения в семьях».

              Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минюсту вернуть в паспорт отметку о национальности. Предполагается, что такое указание будет добровольным.


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