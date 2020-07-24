На Украине предложили штрафовать за пропаганду гомосексуализма

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24 июля, пятница  |  Последнее обновление — 12:44  |  vz.ru
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В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Правительство обсуждает, как спасти бюджет от нефтяных ценовых войнФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россию вдохновил опыт Мексики, которая во время каждого нефтяного коллапса и обвала цен продолжала неплохо зарабатывать на продаже своей нефти. Все остальные сырьевые экономики в это время переживали сильнейший шок из-за резкого сокращения доходов. В российском правительстве решили тоже найти возможность сохранять доходы от нефти и газа даже в случае обвала цен. Существует ли такой чудодейственный способ? Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Нужны ли России «ядерные поезда»

Возможно, пуск ракеты с железной дороги будет эффективней, чем «с грунта» Фото: Бабенко Александр/ТАСС
В экспертной среде вновь обсуждаются идеи возрождения в России «ядерных поездов» – железнодорожных комплексов с баллистическими ракетами. Есть мнение, что такие изделия могут быть поставлены на вооружение в кратчайшие сроки, и главное – они могут быть аргументом в переговорах с США. Однако ряд экспертов оспаривают такую позицию. Почему? Подробности...
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Зеленский морочит голову нормандской четверке

На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтингаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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США объявили о начале новой холодной войны

Антон Любич, экономист
Тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный конец истории, вчера завершился. В городке Йорба-Линда тому миру была поставлена жирная точка. Подробности...

Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Зеленский выполнил условия террориста в Луцке. И поступил правильно – но не с точки зрения государственного интереса, а ради блага гражданина. Гражданина Зеленского. Как это скажется на Украине – его волнует мало. Подробности...
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Интересы России, Турции, США и ЕС столкнулись в Болгарии

Дмитрий Борисенко, режиссер, документалист
В Болгарии проходят крупнейшие с 2013 года протесты против действующего премьер-министра страны и его окружения. На первый взгляд, России это на руку. Но есть один нюанс. Подробности...
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              На Украине предложили штрафовать за пропаганду гомосексуализма

                 24 июля 2020, 11:33
              Фото: Str/ZUMA/Global Look Press
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Народные депутаты из украинской фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу и Елена Лис предложили ввести административную ответственность за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма на Украине.

              Соответствующий законопроект № 3917 зарегистрирован в парламенте.

              Авторы законопроекта предложили расширить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей «Пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, что может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека», передает «Интерфакс».

              Депутаты предлагают штрафовать граждан за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма на 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, а юридических лиц – на 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

              Согласно законопроекту, публичная пропаганда гомосексуализма или трансгендеризмавлечет наложение штрафа в размере 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Служебное или должностное лицо, совершившее такую пропаганду предлагается наказывать штрафом в 8 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

              Напомним, в июне украинские ЛГБТ-активисты «повесили» радужный флаг на «Родину-мать» в Киеве.

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