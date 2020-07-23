Немецкие спецслужбы вскрыли интернет-канал готовивших переворот военных

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23 июля, четверг  |  Последнее обновление — 21:34  |  vz.ru
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Россиянам впервые доплатят за отдых

За отдых в России государство будет доплачиватьФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Россиян, готовых отдохнуть в этом году на территории страны, ждет неожиданный денежный сюрприз. Они могут вернуть 15-20% от стоимости тура. Такую скидку дает государство. Ростуризм впервые готов поддержать деньгами не авиакомпании и туроператоров, а самих туристов. Во Франции такое уже давно практикуют. Как получить приличную скидку за отдых в России?  Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как юный Романов смог успокоить Россию

Основатель династии Романовых оставил о себе добрую памятьФото: Public domain
На этой неделе сошлись сразу три годовщины, имеющие отношение к царю Михаилу Федоровичу – первому российскому самодержцу из рода Романовых: одна круглая и две некруглые. 22 июля 1596 года он родился, 21 июля 1613-го – венчался на царство и 23 июля 1645 года умер. Как этот человек стал родоначальником новой династии и почему это помогло преодолеть гигантский государственный кризис в России? Подробности...
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Из-за островка в Средиземном море может начаться большая война

Райский уголок Кастелоризо оказался островом раздораФото: Michael Zegers/Global Look Press
В сравнительной близости от курортной Антальи группируются турецкие и греческие военные корабли. США и Германия пытаются удержать партнеров по НАТО от прямого столкновения. Яблоком раздора оказался скалистый островок Кастелоризо, расположенный вплотную к побережью Турции. В чем уникальная ценность самого удаленного из греческих островов и к каким последствиям может привести конфликт из-за вод вокруг него? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Протесты в Болгарии выгодны России лишь на первый взгляд

Дмитрий Борисенко, режиссер, документалист
В Болгарии проходят крупнейшие с 2013 года протесты против действующего премьер-министра страны и его окружения. На первый взгляд, России это на руку. Но есть один нюанс. Подробности...
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Наследники уничтожают память своими руками

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если наследники Окуджавы хотят получить песню в свое личное пользование, то она может уже начать копить деньги на возмещение расходов на производство кино, звукозапись, а также продвижение этой песни по кинотеатрам и телеканалам. Мало не покажется. Подробности...
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ЕС не развалится, но его ждут большие потрясения

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз просто не сможет превратиться в самостоятельный мировой центр силы и играть более значимую роль на мировой арене. И никакой союз Германии и Франции, как двух ведущих сил ЕС, не в состоянии это изменить. Подробности...
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

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                 23 июля 2020, 21:23
              Фото: REUTERS/Michaela Rehle
              Текст: Сергей Гурьянов

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              Действующие солдаты бундесвера, военнослужащие запаса и ветераны в Сети общались на крупном канале, где обсуждали государственный переворот и гражданскую войну, пишет немецкая газета Die Zeit.

              Издание пишет, что в последние месяцы немецкие военные обменивались через Telegram-канал правоэкстремистского содержания планами по поводу гражданской войны и противодействия инакомыслящим. Газета получила фрагменты переписки, передает RT.

              «Мои приготовления завершены. У меня есть снаряжение, боевое снаряжение бундесвера. На случай… гражданской войны», – пишет Хайко Херберт Г.

              Он заявил, что у него есть орудие «вплоть до калибра 38-45». Резервист бундесвера также опубликовал изображение рюкзаков и касок и спального мешка.

              Другой военный – Хартмут Т. – попросил пользователя добавить его в группу с информацией об «Антифа». Он хотел знать, «кто его друзья», чтобы вместе «бороться с этими террористами».

              Эти и другие сообщения публиковались в чате Telegram под названием #WIR, что означает «мы». Чат был активным до конца июня 2020 года, участники делились изображениями с надписью «Свободный, социальный, национальный» и публиковали антисемитские лозунги, а также расистские фантазии о силовой борьбе с «грязными паразитами». В интернет-канале говорится, что государство должно быть упразднено, правительство предлагалось посадить под стражу.

              Администратор чата – некая Марион Г., которая, предположительно, является сторонницей праворадикальных террористов «Группы S», которая планировала нападения на мечети и политиков до ареста ее членов в феврале 2020 года. Марион Г. осталась на свободе, продолжив действовать в Сети и открыв канал #WIR в Telegram. Целью канала провозглашалось общение между людьми разных взглядов, в связи с чем она сознательно привлекала участников с различными позициями: «патриотов, желтых жилетов и национал-социалистов».

              Die Zeit пишет, что вскрытие этого чата подтверждает проблемы бундесвера с экстремистами в его рядах. На канале присутствовали в том числе двое военных из Нижней Саксонии, один из которых – член объединения резервистов бундесвера в этой федеральной земле. Неделями ранее там же выявили резервиста, который вел активную деятельность в праворадикальных чатах – у него нашли список политиков и знаменитостей, а при дальнейших следственных действий у пятерых подозреваемых нашли оружие.

              Президент Службы военной контрразведки MAD Кристоф Грамм заявил, что правый экстремизм в армии достиг «нового масштаба»: выявляется повышенное число предполагаемых правых экстремистов. Ответственные службы сейчас анализируют «сценарии дня Икс», когда должен был состояться развал государства. Его неоднократно обсуждали участники чатов, которые сложились вокруг бывшего солдата элитного подразделения спецназа Андрэ С., известного как Ганнибал.

              Также в чатах обсуждалось близкое падение Германии, к которому собирались готовиться участники, чтобы потом «снова отстраивать нашу страну».

              На канале #WIR общение поддерживали до 240 человек, среди них солдаты, военнослужащие запаса и ветераны, сообщает немецкая газета. Против Марион Г. сейчас ведется расследование, отмечает Die Zeit.

              1 июля министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.


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