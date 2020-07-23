В Ростовской области решили реконструировать очистные сооружения

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Россиянам впервые доплатят за отдых

За отдых в России государство будет доплачиватьФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Россиян, готовых отдохнуть в этом году на территории страны, ждет неожиданный денежный сюрприз. Они могут вернуть 15-20% от стоимости тура. Такую скидку дает государство. Ростуризм впервые готов поддержать деньгами не авиакомпании и туроператоров, а самих туристов. Во Франции такое уже давно практикуют. Как получить приличную скидку за отдых в России?  Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как юный Романов смог успокоить Россию

Основатель династии Романовых оставил о себе добрую памятьФото: Public domain
На этой неделе сошлись сразу три годовщины, имеющие отношение к царю Михаилу Федоровичу – первому российскому самодержцу из рода Романовых: одна круглая и две некруглые. 22 июля 1596 года он родился, 21 июля 1613-го – венчался на царство и 23 июля 1645 года умер. Как этот человек стал родоначальником новой династии и почему это помогло преодолеть гигантский государственный кризис в России? Подробности...
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Из-за островка в Средиземном море может начаться большая война

Райский уголок Кастелоризо оказался островом раздораФото: Michael Zegers/Global Look Press
В сравнительной близости от курортной Антальи группируются турецкие и греческие военные корабли. США и Германия пытаются удержать партнеров по НАТО от прямого столкновения. Яблоком раздора оказался скалистый островок Кастелоризо, расположенный вплотную к побережью Турции. В чем уникальная ценность самого удаленного из греческих островов и к каким последствиям может привести конфликт из-за вод вокруг него? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Родня Окуджавы уничтожает память своими руками

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если госпожа вдова хочет получить песню в свое личное пользование, то она может уже начать копить деньги на возмещение расходов на производство кино, звукозапись, а также продвижение этой песни по кинотеатрам и телеканалам. Мало не покажется. Подробности...
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ЕС не развалится, но его ждут большие потрясения

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз просто не сможет превратиться в самостоятельный мировой центр силы и играть более значимую роль на мировой арене. И никакой союз Германии и Франции, как двух ведущих сил ЕС, не в состоянии это изменить. Подробности...

Чекистов и фем-активисток породил либерализм

Андрей Перла, Политолог
Русскую революцию сделали русские либералы. Чекистов и махновцев, равно как каппелевцев и барона Унгерна, все расстрельные подвалы, все сожженные деревни сделали русские либералы. Желавшие свободы и равенства, демократии и процветания. Подробности...
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              В Ростовской области решили реконструировать очистные сооружения

              23 июля 2020, 16:48

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              Правительство Ростовской области планирует за два года потратить на реконструкцию очистных сооружений 2,5 млрд рублей, заявил губернатор региона Василий Голубев в ходе межрегиональной конференции по сохранению экосистемы Цимлянского водохранилища и нижнего Дона.

              «У нас в Ростовской области реализуется ряд мер по нормализации ситуации с водными ресурсами, реконструкцию донского магистрального канала, модернизацию систем мелиорации только за последние пять лет вложено свыше 5,5 млрд рублей. Ведется строительство и реконструкция очистных сооружений. На эти цели в 2020 - 2021 году мы запланировали направить 2,5 млрд рублей», – цитирует губернатора ТАСС.

              По словам Голубева, за последние пять лет на территории региона расчистили 60 км русел малых рек. «Мы также вкладываем средства и в восстановление водных биоресурсов и за пятилетку на развитие рыбохозяйственного комплекса направлено почти 400 млн рублей. За пасы особо ценных рыб за этот период по оценкам специалистов выросли примерно в 2,5 раза», – подчеркнул он.

              Ранее первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров сообщал, что при реализации мероприятий по расчистке водных объектов в условиях низкой водности последних лет отмечается зарастание рек водной растительностью, в том числе камышом. Для того, чтобы максимально сохранить экологическое состояние водных объектов после расчистки, с научным сообществом проработали вопрос о применении биомелиорации с использованием растительноядных видов рыб на расчищенных участках.

              Причиной рекордно низкого наполнения Цимлянского водохранилища за всю историю его эксплуатации стало маловодье, заявил заместитель руководителя федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров.

              «В текущем году наполнение Цимлянского водохранилища было минимальным за весь период его эксплуатации», – сказал Никаноров.

              В свою очередь заместитель руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров напомнил, что по пессимистическим прогнозам ученых-климатологов, дефицит пресной воды в близкой перспективе грозит не только засушливым, но обеспеченным водными ресурсами регионам. Это, по словам, Никанорова, связано не только с увеличением расходования пресной воды, но и с всевозрастающим загрязнением гидросферы.

              Как отметил Никаноров, многие регионы, в частности Волжский, уже прошли цикл маловодных лет, но на Дону он еще продолжается. «Сокращение речного стока приводило и приводит к ухудшению качества воды, осложнению эпидемиологической обстановки, сокращению площади естественных нерестилищ, нарушению условий миграции проходных и полупроходных рыб», – отметил Никаноров.

              В апреле сообщалось, что на расчистку Цимлянского водохранилища, которая пройдет в 2020-2023 годах, выделены 33 млн рублей в рамках национального проекта «Экология». В настоящее время для восстановления максимального запаса воды в водохранилище принято решение о сохранении минимально допустимого пропуска в нижний бьеф Цимлянского гидроузла расходом 180 куб. метров в секунду.


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