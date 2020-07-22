Российские военные обнаружили самолеты-разведчики США и Германии

Силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов обнаружили у границ России самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S ВМС США, а также Р-3С «Орион» ВВС Германии, они были сопровождены илами дежурных по ПВО сил, сообщает Национальный центр управления обороной России.

«22 июля радиолокационными средствами разведки дежурных сил по ПВО сил Черноморского и Балтийского флотов были вскрыты действия разведывательных самолетов Р-8А «Посейдон» и U-2S военно-морских сил США над акваторией Черного моря, а также разведывательного самолета Р-3С «Орион» военно-воздушных сил Германии над акваторией Балтийского моря», – передает РИА «Новости» сообщение центра.

Силы дежурных по ПВО сил Черноморского и Балтийского флотов сопроводили самолеты-разведчики, не допустив нарушения российской границы.

На прошлой неделе сообщалось, что российские истребители осуществили перехват норвежского самолета-разведчика над Баренцевым морем.