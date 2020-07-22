В России собрались отказаться от «лекарства Трампа» от коронавируса

Гидроксихлорохин неэффективен против коронавируса, его, вероятно, исключат из методических рекомендаций российского Минздрава, заявил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог министерства Сергей Авдеев.

«Наверное, скоро этот препарат [гидроксихлорохин] мы исключим из наших списков, в том числе из седьмой версии. Препарат не показал какую-либо эффективность», – приводит слова эксперта ТАСС.

Он пояснил, что, согласно результатам недавнего британского исследования, летальность после применения этого препарата при заболевании коронавирусом не изменилась.

Также из рекомендательных списков ведомства из-за неэффективности могут исключить лопинавир/ритонавир.

Пульмонолог уточнил, что недавними исследованиями была доказана эффективность ремдесивира. Этот препарат снижает период репликации вируса. В свою очередь, дексаметазон, снижает летальность у тяжелых пациентов. «Здесь масса аспектов. Дозы этого лекарства небольшие. Время использования лекарства – не рано и не поздно. И спектр тяжести пациентов – либо на кислороде, либо на искусственной вентиляции легких», – сказал Авдеев.

На данный момент в России для лечения коронавируса применяют антицитокиновую терапию, препараты и направленные на рецепторы интерлейкина 6.

Эффективность данного препарата стала широко обсуждаться в СМИ после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что принимал гидроксихлорохин для профилактики нового коронавируса после случаев коронавирусной инфекции в Белом доме. При этом лекарство раскритиковали сначала китайские ученые, затем и их британские коллеги.

В конце июня в США решили остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от коронавируса.

В начале июля ВОЗ приостановила тестирование гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира в рамках поиска лекарства от нового коронавируса.