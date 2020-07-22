Facebook занялась поиском расизма в своих алгоритмах

Специалисты американской корпорации Facebook проверят, не ущемляют ли алгоритмы, заложенные в основу работы ее соцсетей, интересов представителей этнических и расовых меньшинств в США, сообщили СМИ.

Как подтвердили сотрудники компании, в администрации Facebook и Instagram для проведения таких оценок будут сформированы специальные комиссии. Они должны будут сравнить, как обрабатываются в указанных соцсетях данные, касающиеся пользователей, в частности, из числа белых, афроамериканцев и испаноязычных жителей США, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Как следует из материала, комиссии должны установить, имеет ли место в соцсетях некое особое отношение к пользователям по расовому признаку. Специалисты намерены провести консультации по этому вопросу с экспертами и представителями объединений в защиту прав афроамериканцев. В случае выявления каких-либо элементов дискриминации в компании намерены принять меры.

Напомним, протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

В июне правозащитные организации призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook. После этого несколько корпораций заявили о приостановке размещения рекламы. Среди таких корпораций – Coca-Cola, Adidas, Ford, Unilever.

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