Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

Закрыта сделка по приобретению Сбербанком доли «Яндекса» в сервисе «Яндекс.Деньги», свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.

ООО «Цифровые активы» (структура Сбербанка) выкупило долю «Яндекса» в 25%. Остальные 75% уже принадлежали Сбербанку, передает ТАСС.

В июне «Яндекс» сообщил, что прекращает работу со Сбербанком по совместным предприятиям. Стороны договорились, что Сбербанк получит долю «Яндекса» в сервисе «Яндекс.Деньги» (за 2,4 млрд рублей), а «Яндекс» приобретет долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за (42 млрд рублей).

Сделку планируют закрыть в третьем квартале 2020 года.