Число «нулевых пациентов» с СOVID-19 в России составляет не менее 67 человек, в феврале-марте наблюдался поток из Европы заразившихся коронавирусом россиян, сообщил профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

Данные ученого основаны на первом исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России, выполненном при участии ученых из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина.

«Для меня было большой неожиданностью, что завозов большое число. Вирус был завезен разнородный, а не то, чтобы завезли только один вариант, было большое число вариантов. Даже по тем ограниченным вариантам что у нас есть, мы видим 67 независимых событий, независимых завозов. Часть из которых привела к распространению вируса в России. Мы видим девять линий внутрироссийских, которые распространяются по России и нигде больше, кроме России, их нет. Я уверен, что и то и другое число – это недооценка. У нас не было одного «нулевого» пациента, у нас было множество завозов, можно говорить о некотором потоке этих людей», – передает РИА «Новости» слова Базыкина.

Он также пояснил, что «поток зараженных» в России наблюдался в течение двух недель, когда уже возникли вспышки в Европе и моментом, когда Россия приняла жесткие меры пограничного контроля. Как уточнил ученый, меньшее число линий распространения эпидемии по сравнению с количеством «нулевых пациентов» связано с тем, что многие не стали по каким-то причинам распространителями инфекции.

«Мы видим человека, который вирус привез, но не видим больше таких же вариантов вируса. А таких, которые связаны с передачей вируса внутри России, как минимум, девять. Но эти оценки я считаю заниженными», – добавил Базыкин.

Ученый отметил, что первый человек, для которого есть генетические последовательности распространения вируса – это женщина, приехавшая из Франции.

«Генетически мы подтверждаем, что ее вариант вируса такой, какой был в это время только в Франции. Но, как я и сказал, не было такого отдельного человека, который принес вирус во всю России, было много событий завоза, было много «нулевых» пациентов, каждый из которых спровоцировал маленькую вспышку в каждом городе, в который он приезжал», – заявил Базыкин.

Напомним, в апреле вирусолог усомнился в заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя.

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