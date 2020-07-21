США решили доставить на Марс имена 11 млн жителей Земли

Новейший ровер Persevirense доставит на Марс имена 11 млн землян, сообщил замглавы НАСА Томас Зурбухен.

Запуск Persevirense запланирован на 30 июля, передает РИА «Новости».

Зурбухен заявил: «Perseverance несет наши надежды и мечты». Он рассказал, что 11 млн человек «со всего мира отправили свои имена, чтобы отправиться» на Марс. Замглавы НАСА сказал, что Perseverance «возьмет с собой» на Марс «всех нас».

В рамках акции «Отправь свое имя на Марс» имена землян, решивших принять в ней участие, поместили на три чипа, установленных на алюминиевой плашке на Persevirense.

Если запуск пройдет успешно, Perseverance окажется на Марсе в феврале. Он должен вести наблюдения за окружающей средой и осуществить ряд научных экспериментов.

НАСА рассчитывает, что Perseverance возьмет образцы грунта, которые удастся вернуть на Землю. В связи с этим миссию считают «первым шагом к полетам на Марс и обратно».

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