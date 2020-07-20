Эксперты рассказали, как снизить риск смертельных ДТП на остановках общественного транспорта

Для предотвращения ДТП на остановках стоит поставить металлические бордюры, либо разместить места ожидания общественного транспорта на платформах, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя наезд автобуса на остановочный павильон в Москве.

Утром 20 июля на юго-востоке Москвы водитель автобуса не справилась с управлением и наехал на остановку. В результате аварии погиб один пешеход, еще трое пострадали и доставлены в больницу. Сообщается, что за рулем транспортного средства была женщина, которая перед выходом на рейс прошла все медицинские проверки и была допущена до работы.

«Первая мера, которую здесь стоит провести, это более эффективный контроль за подготовкой и физическим состоянием водителей городского транспорта, потому что, к сожалению, они часто оказываются виновниками такого рода ДТП. То есть это происходит либо из-за недостаточно профессиональных навыков, либо из-за повышенной усталости, какого-то физического состояния, которое не позволяет в полной мере сконцентрироваться», – говорит урбанист, партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов.

Также одним из способов предотвращения подобных инцидентов, по мнению эксперта, может стать снижение скоростного режима для общественного транспорта. Для этого стоит повсеместно ввести отдельную полосу для автобусов, сами остановки для большей безопасности нужно размещать либо у «дублеров», либо в «карманах».

«Если нет задачи сокращать скорость общественного транспорта, тогда нужно поднимать остановки на своего рода платформы высотой в полметра. Но тогда и автобусы придется вводить высокопольные. Зато это исключит различного рода инциденты. Либо ставить какие-то ограждения», – предлагает Муратов.

Автоюрист, бывший следователь Главного следственного управления МВД России Станислав Лагойко также считает, что для уменьшения подобных случаев необходимы дополнительные меры.

«Если говорить о каких-то активных мерах защиты, то стоит поставить металлические бордюрчики. Достаточно даже маленьких, которые можно будет легко перешагнуть. Так автомобиль не сможет проехать на остановку своим ходом. Это, конечно, не исключает умышленного проезда на скорости, но в случайных ДТП, где водитель не справился с управлением, это будет эффективно», – уверен Лагойко.

Автоэксперт также сообщил, что на видеозаписи видно, что после завершения маневра поворота автобус продолжил прямолинейное движение в сторону тротуара, не тормозя и не выравнивая транспортное средство по полосе. После наезда на остановку, опять же, не применяя торможение, автобус продолжил прямолинейное движение, пока не уперся в препятствие (мачту городского освещения).

«Это говорит о том, что водитель не рулил и не тормозил, из чего могу сделать вывод, что он не управлял в данном случае транспортным средством. Что именно произошло, предстоит разобраться следствию. Но могу предположить, что у водителя было что-то не так со здоровьем», – полагает Лагойко.

Ранее в Сети появились предположения, что девушка перепутала педаль газа и тормоза, но автоюрист считает, что это исключено, поскольку за руль общественного транспорта допускаются исключительно профессиональные водители, которые не могут спутать педали. К тому же, большинство автобусов оснащены автоматической коробкой передач.

«И, опять же, если мы вернемся к видеозаписи, то там отчетливо видно, что никакого резкого изменения скорости автобуса не было. То есть если бы водитель действительно нажала бы педаль газа, то мы бы видели ускорение, рывок, которого не было», – подытожил Лагойко.

В декабре 2017 года у станции метро «Славянский бульвар» пассажирский автобус въехал в подземный переход, в результате чего погибли люди. После инцидента власти Москвы поручили усилить меры безопасности на городском транспорте: перед подземными пешеходными переходами установили продолговатые ограждения в виде лавочек.