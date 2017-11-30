Власти Москвы поручили повысить безопасность на транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил усилить меры безопасности на городском транспорте после ДТП у станции метро «Славянский бульвар».

На оперативном совещании правительства Москвы, обращаясь к своему заместителю по вопросам транспорта Максиму Ликсутову, Сергей Собянин попросил «усилить контроль в предпраздничные и праздничные дни, организуйте эту работу (усиление мер безопасности на транспорте) совместно с коллегами из Московской области», передает ТАСС.

Кроме того, Собянин поручил внести проект постановления о выплате компенсаций и оказании помощи пострадавшим и семьям погибших при аварии на западе столицы у станции метро «Славянский бульвар», передает РИА «Новости».

Заммэра Леонид Печатников пообещал, что постановление будет подготовлено и во вторник принято на заседании столичного правительства.

Напомним, ранее стало известно, что личности всех погибших в результате аварии в Москве, где автобус въехал в подземный переход, установлены.

Также сообщалось, что водителя рейсового автобуса, въехавшего в подземный переход возле станции московского метрополитена «Славянский бульвар», не могут допросить из-за кровоизлияния в мозг.