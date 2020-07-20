Корабли ВМФ решили оснастить управляемыми артиллерийскими снарядами

Российские боевые корабли, вооруженные артиллерийскими установками А-190-1, в ближайшей перспективе получат управляемые артиллерийские снаряды, сообщил гендиректор ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных.

«Практика применения А-190-01 в ходе учений подтверждает ее эффективность, которая еще более возрастет при внедрении созданных боеприпасов нового поколения, включая управляемые. Это вопрос ближайшей перспективы», – передает ТАСС слова Закаменных.

Он напомнил, что 100-мм артиллерийская установка А-190-01 поставляется для оснащения кораблей ВМФ России с 2012 года. Она была разработана по заданию главного командования Военно-морского флота (ВМФ) на замену артустановки АК-176, до недавнего времени самой массовой на флоте.

ЦНИИ «Буревестник» разработал АК-176 еще в конце 1970-х годов, с тех пор ее модернизационный потенциал практически исчерпан. Закаменных подчеркнул, что А-190-01 существенно превосходит ее по важнейшим характеристикам.

Закаменных рассказал также, что ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод») на основе разработок по зенитно- артиллерийскому комплексу «Деривация-ПВО» создал морской вариант боевого модуля АУ-220М в калибре 57 мм.

«С использованием научно-технического задела ОКР «Деривация-ПВО» мы создали корабельное исполнение 57-мм артиллерийского модуля. Специалисты ВМФ положительно оценивают возможность его применения на кораблях и катерах небольшого водоизмещения», – сказал Закаменных.

АУ-220М представляет собой необитаемый пушечно-пулеметный модуль. Он предназначен для вооружения различных боевых машин, прежде всего боевых машин пехоты, как имеющихся (при их модернизации), так и перспективных – на платформах «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг». Модуль может быть также использован в качестве вооружения кораблей малого водоизмещения и катеров.

Артустановка имеет круговое вращение, дальность стрельбы – до 14,5 км с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту. Размещаемый боезапас составляет 80 унитарных боеприпасов. В боекомплект входят 57-мм снаряды: многофункциональный с дистанционно-контактным взрывателем, бронебойный и управляемый, что позволяет эффективно поражать малоразмерные беспилотные летательные аппараты, низколетящие самолеты и вертолеты, а также наземную легкобронированную технику и полевые укрепления.

По словам Закаменных, целый ряд образцов боевой техники ЦНИИ «Буревестник» находится на завершающем этапе испытаний.

«Это 57-мм зенитный артиллерийский комплекс «Деривация», 82-мм самоходный миномет «Дрок» и 120-мм САО «Флокс» на шасси бронированных автомобилей «Камаз» и «Урал», 120-мм САО «Магнолия» на шасси двухзвенного гусеничного транспортера, 152-мм САО «Коалиция» на гусеничном шасси и транспортно-загрузочная машина к нему, 152-мм САО «Мальва» с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси», – сказал Закаменных.

Напомним, в начале июляначальник научно-конструкторского центра ЦНИИ «Буревестник», где разработали данную установку, Павел Ковал рассказал, что характеристики боевого модуля самоходного артиллерийского орудия «Коалиция-СВ» позволяют вооружить им не только сухопутные части, но и корабли ВМФ России.

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