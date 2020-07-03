Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские корабли

Характеристики боевого модуля самоходного артиллерийского орудия «Коалиция-СВ» позволяют вооружить им не только сухопутные части, но и корабли ВМФ России, сообщил начальник научно-конструкторского центра ЦНИИ «Буревестник», где разработали данную установку, Павел Ковалев.

«Специалисты «Буревестника» очень высоко оценивают потенциал «Коалиции»: созданный 152-миллиметровый артиллерийский унифицированный модуль в перспективе можно не только использовать как основу для разработки боевых машин на различных шасси для потребностей Сухопутных войск и береговой обороны, но и устанавливать на корабли Военно- морского флота», – передает ТАСС слова Ковалева.

Он пояснил, что еще на этапе научно-исследовательской работы в начале 2000-х годов была обоснована целесообразность развития артиллерии на основе комплексов межвидового применения, когда полнофункциональный артиллерийский модуль становится унифицированной основой для создания целой линейки боевых машин.

«Вероятно, этим можно объяснить название «Коалиция», данное перспективному комплексу Главным ракетно- артиллерийским управлением Минобороны России», – отметил Ковалев.

По его словам, «Коалиция-СВ» по таким ключевым характеристикам, как скорострельность, дальность и точность стрельбы, превосходит лучшие мировые и российские аналоги в 1,3-3 раза.

Уникальным орудие делает необитаемое роботизированное боевое отделение. Управляет самоходкой боевой расчет из трех человек в изолированном отделении шасси. Вместе с этим «Коалиция-СВ» имеет артиллерийское орудие высокой баллистики, обеспечивающее большую дальность стрельбы.

«Точность стрельбы повышена благодаря бортовому комплексу автоматической корректировки стрельбы по результатам собственных траекторных измерений. Необходимый режим стрельбы обеспечивается автоматической работой системы охлаждения канала ствола впрыском охлаждающей жидкости», – отмечает специалист ЦНИИ «Буревестник».

По словам Ковалева, Линейка новейших боеприпасов с улучшенными характеристиками разрабатывается для самоходного артиллерийского орудия (САО) «Коалиция-СВ».

«Одновременно с перспективным САО «Коалиция-СВ» для него создается комплект боеприпасов повышенного боевого могущества, которые разрабатываются в рамках отдельных ОКР специалистами боеприпасной отрасли», – сказал он.

Собеседник напомнил, что проектирование орудия и разработка боеприпасов для него взаимосвязаны.

Самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.



На «Коалиции-СВ» установлена пушка калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше аналогичного показателя других артиллерийских систем. Этого удалось добиться благодаря конструкции механизмов заряжания. Также в комплект вооружения входит дистанционно управляемая установка с пулеметом «Корд».

Напомним, в мае «ЦНИИ Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод» Ростеха) начал испытания первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.

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