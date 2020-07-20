Стартовала «первая арабская миссия к Марсу»

С космодрома в Японии стартовала ракета-носитель H-IIA с космическим зондом «Аль-Амаль» («Надежда»), созданным инженерами ОАЭ, сообщила корпорация Mitsubishi Heavy Industries.

Отправка зонда дважды переносилась из-за погодных условий. В Японии больше недели шли ливневые дожди, передает ТАСС.

Ракета стартовала с острова Танэгасима в 00.58 мск, передает РИА «Новости».

ОАЭ называют зонд первой арабской миссией к Марсу. Ожидается, что Марса он достигнет в 2021 году.

В 2021 году ОАЭ будут отмечать 50-летие со дня основания государства.

Зонд создавался ОАЭ при поддержке трех университетов США. Цель миссии – изучение атмосферы и климата Марса.

В 2014 году комитет при Высшем совете по делам ислама Объединенных Арабских Эмиратов запретил мусульманам участвовать в международном проекте Mars One, в рамках которого планируется осуществить полет на Красную планету в один конец с последующим основанием на ее поверхности колонии поселения.

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