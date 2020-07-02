В Москве за сутки умерли 39 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 39 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

«Подтвержден диагноз «пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения оперативного штаба.

Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в столице – 3870 человек.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки скончались 35 пациентов с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Напомним, в городе к обычному режиму работы вернут более половины коечного фонда.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Москве маловероятна, хотя и могут быть небольшие отклонения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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