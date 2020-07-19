Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Венгрии.

Лучший круг в гонке показал Хэмилтон, второе место занял нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а третье – финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, передает ТАСС.

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» финишировал 12-м, его партнер по команде француз Пьер Гасли не смог добраться до финиша из-за технических проблем.

Уточняется, что Хэмилтон вышел в лидеры личного зачета, набрав 63 очка после трех Гран-при, на втором месте находится Боттас (58), на третьем – Ферстаппен (33). Квят занимает 16-ю позицию, набрав одно очко.

Хэмилтон в восьмой раз выиграл Гран-при Венгрии и повторил рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед на одном этапе – немец восемь раз побеждал во Франции.

Напомним, «Формула-1» официально подтвердила проведение Гран-при России в сезоне-2020. Этап пройдет в Сочи с 25 по 27 сентября, как было запланировано в первоначальной версии календаря на сезон, который из-за пандемии коронавируса был подвергнут существенным изменениям.

Кроме того, в апреле спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун сообщил, что руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний.

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