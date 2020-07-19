В МЧС прокомментировали возникновение запаха газа в Нижнем Новгороде

Спасатели выясняют причины возникновения запаха газа в Нижнем Новгороде, на данный момент информации по утечке не поступало, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Информация по поводу концентрации запаха газа в Нижнем Новгороде уточняется. Источник запаха и причины устанавливаются», – отмечается на сайте ведомства.

Так, на данный момент пожарно-спасательные подразделения по области направлены для проверки газовых заправочных станций города на предмет утечек.

«При взаимодействии с ГУ НЦУКС проверяется информация о возможных авариях и утечек газа при транспортировке по железнодорожным путям», – говорится в сообщении.